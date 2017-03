"Anne und der König von Dresden" mit Katja Flint und Richy Müller / Hochkarätig besetzte Liebeskomödie im ZDF-"Herzkino" (FOTO)

Mainz (ots) -Dresdens Oberbürgermeister Gregor (Richy Müller) sieht in Anne(Katja Flint) die Frau, mit der er den Rest seines Lebens verbringenmöchte. Doch die taffe Journalistin weiß genau: Eine Liaison mit demPolitiker würde ihre Tochter ihr nie verzeihen. Die romantischeKomödie "Anne und der König von Dresden" zeigt das ZDF am Sonntag, 5.März 2017, 20.15 Uhr, im "Herzkino". Neben Katja Flint und RichyMüller spielen in weiteren Rollen Lavinia Wilson, Stephan Grossmann,Nina Vorbrodt, Bärbel Stolz und andere. Regie führte Karola Meedernach dem Drehbuch von Lars Morgenroth und Freya Stewart.Auslandskorrespondentin Anne Grainauer hat die ganze Welt undetliche Kriegsschauplätze bereist. Als ihr nach 24 Dienstjahrenunvermittelt gekündigt wird, weiß sie zum ersten Mal im Leben nichtwohin mit sich. Doch dann trifft sie den charmanten Gregor. Zwischenden beiden knistert es so heftig, dass Anne ihre Sorgen für eineNacht vergisst. Ungeachtet ihrer Gefühle schleicht sie sich amnächsten Morgen aus dem Hotelzimmer, um zu ihrer Tochter Jess(Lavinia Wilson) zu reisen. Während die schwangere Jess gegen denAusbau des Dresdener Flughafens kämpft, ist Anne schnell von ihremunfreiwilligen Ruhestand gelangweilt. Also beschließt sie, sich fürdie Bürgerinitiative ihrer Tochter stark zu machen. Doch Jess'erklärtes Feindbild, Oberbürgermeister König, ist ausgerechnetGregor. Plötzlich sitzt Anne zwischen den Stühlen: Bekennt sie sichzu ihren Gefühlen, oder steht sie ihrer Tochter im Kampf gegen denBürgermeister bei?https://presseportal.zdf.de/pm/anne-und-der-koenig-von-dresdenhttp://herzkino.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://www.facebook.com/herzkinoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/anneundderkoenigPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell