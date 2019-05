Berlin (ots) - Der Weltstar Anne-Sophie Mutter sowie die Musikerdes Kammerorchesters Wien-Berlin spenden ihre Gagen vom Konzert am18. Mai 2019 für Hilfsprojekte von Save the Children im Jemen. Sierufen an beiden ausverkauften Konzerten in der HamburgerElbphilharmonie am 11. Mai 2019 und 18. Mai 2019 die Öffentlichkeitund Zuschauer auf, gemeinsam ein Zeichen für die notleidenden Kinderim Jemen zu setzen und mit einer Spende zu unterstützen.Seit über vier Jahren tobt im Jemen ein Bürgerkrieg und istinzwischen zur größten humanitären Katastrophe weltweit geworden. 24Millionen Menschen, 80 Prozent der Bevölkerung sind auf humanitäreHilfe oder Schutz angewiesen, darunter 14,3 Millionen Kinder."Millionen jemenitischer Kinder sind diesem Krieg schutzlosausgeliefert, sterben bei Bombenangriffen auf ihre Schulen oderKrankenhäuser, haben nicht ausreichend zu essen und leiden an demZusammenbruch jeglicher Gesundheitsversorgung. Das Leid dieser Kinderist unermesslich und die Welt schaut schon viel zu lange zu", erklärtAnne-Sophie Mutter. "Mehr als 85.000 Kinder sind seit Kriegsbeginn imJemen verhungert. Damit sind mehr Mädchen und Jungen durch die Folgenvon Mangelernährung gestorben als durch Bomben und Kugeln. Dies istumso trauriger, weil diese Todesfälle komplett zu vermeiden gewesenwären. Grund genug für mich, zu handeln und mehr Menschen dazuaufrufen, diesen Kindern sofort zu helfen. Es ist eineHerzensangelegenheit für mich, alles dafür zu tun, dass Kindergeschützt werden und sicher aufwachsen können - so wie Save theChildren es bereits seit 100 Jahren versucht", betont Anne-SophieMutter.Das erste der beiden Konzerte findet am 11. Mai 2019 im Rahmen desInternationales Musikfest Hamburg der Elbphilharmonie statt,zeitgleich zum Hamburger Hafengeburtstag, und bildet damit einenklangvollen Auftakt für den Spendenaufruf. Die Klassikdarbietung ausWerken von Mozart wird ab 20 Uhr live auf dem Platz der DeutschenEinheit vor der Elbphilharmonie übertragen. In Einspielern auf denÜbertragungsbildschirmen werden die Zuschauer vor der Elbphilharmonieüber Save the Children und ihre Arbeit im Jemen informiert und könnenmit einer Spende unterstützen. Auch am 18. Mai wird im Rahmen desKonzerts Anne-Sophie Mutter etwas zur Situation im Jemen sagen und zuSpenden aufrufen. Zudem stellt die Konzertdirektion Dr. Rudolf Goetteals Veranstalter eine Spende von 20.000 Euro aus den Konzerten am 11.und 18. Mai zur Verfügung. "Für uns ist diese Spendenaktion für Savethe Children gemeinsam mit Anne-Sophie Mutter eineSelbstverständlichkeit und wir hoffen, dass wir mit den zweiKonzerten kräftig die Spendentrommel für die Kinder im Jemen rührenwerden", erklärt Burkhard Glashoff, Geschäftsführer derKonzertdirektion Dr. Rudolf Goette und Veranstalter dertraditionsreichen ProArte-Reihen. Save the Children verwendet dieSpenden, um die Kinder im Jemen unter anderem mit Spezialnahrung undVitaminpräparaten gegen Mangelernährung, sauberem Trinkwasser undHygiene-Sets zu versorgen."Das Gesundheitssystem im Jemen ist komplett zusammengebrochen,täglich kämpfen wir gegen Mangelernährung und Krankheiten wie Choleraund Diphterie. Mit den Spenden bauen wir Gesundheitseinrichtungenwieder auf und richten mobile Gesundheitsteams ein. Seit der Konfliktim März 2015 eskaliert ist, haben wir mehr als drei MillionenMenschen im Jemen mit unserer Nothilfe erreicht - darunter mehr alszwei Millionen Kinder", berichtet Susanna Krüger, Geschäftsführerinvon Save the Children Deutschland. "Wir sind sehr dankbar für dasEngagement unserer langjährigen Unterstützerin Anne-Sophie Mutter undihren Partnern, denn das Leben von Millionen Kindern steht auf demSpiel."Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung von Anne-Sophie Mutter,dem Kammerorchester Wien-Berlin und Save the Children finden Siehier: http://ots.de/gERAciPressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Sandra SchwartländerTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 740Mob.: 0160 90526319Mail: sandra.schwartlaender@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell