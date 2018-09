"Anne Holt: Der Mörder in uns": deutsche Erstausstrahlung im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Ein neuer Fall für Kriminalpsychologin Johanne Vik und KommissarIngvar Nyman: Das ZDF zeigt ab 16. September 2018, jeweils sonntagsum 22.00 Uhr, vier Folgen der deutsch-schwedischen Koproduktion "AnneHolt: Der Mörder in uns" mit Melinda Kinnaman und Henrik Norlén. Indem Sonntagskrimi, basierend auf dem Roman "Die Präsidentin" dernorwegischen Bestseller-Autorin Anne Holt, spielen in weiterenHauptrollen Kim Cattrall und Greg Wise. Das erfolgreiche Autoren-DuoMai Brostrøm und Peter Thorboe ("The Team", "Der Adler") schrieberneut die Drehbücher.Bei ihrem ersten Staatsbesuch in Schweden verschwindet dieamerikanische Präsidentin Helen Tyler (Kim Cattrall) spurlos ausihrem Hotelzimmer. FBI-Agent Warren Schifford (Greg Wise), Tylerspersönlicher Berater, und das ganze Team des Secret Service sindaußer sich. Vor Ort müssen sie aber mit der schwedischen Polizeikooperieren. Schifford sucht sich Kommissar Ingvar Nyman (HenrikNorlén) als Verbindungsoffizier aus, doch das gegenseitige Misstrauender beiden wächst während der Ermittlungen. Als Johanne Vik (MelindaKinnaman), Nymans Freundin und hochschwanger, für eineVerhaltensanalyse der Präsidentin in den Fall einbezogen wird, gehtsie auf eigene Faust einer Spur nach - und begibt sich dabei inLebensgefahr.https://presseportal.zdf.de/pm/anne-holt-der-moerder-in-uns/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/anneholtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell