Annaly Capital Management: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Annaly Capital Management":

Der Annaly Capital Management-Schlusskurs wurde am 09.08.2018 an der Heimatbörse New York mit 10,46 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Die Aussichten für Annaly Capital Management haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Annaly Capital Management mit einer Rendite von -5,83 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Die "Specialty Finance"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,17 Prozent. Auch hier liegt Annaly Capital Management mit 17 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Annaly Capital Management beträgt bezogen auf das Kursniveau 11,47 Prozent und liegt mit 0,07 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (11,4) für diese Aktie. Annaly Capital Management bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Annaly Capital Management mit einem Wert von 8,97 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Specialty Finance" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 41,1 , womit sich ein Abstand von 78 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.