Annaly Capital Management: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Annaly Capital Management unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversifizierte Finanzwerte". Die Annaly Capital Management-Aktie notierte am 23.08.2018 mit 10,65 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Nach einem bewährten Schema haben wir Annaly Capital Management auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Annaly Capital Management beträgt das aktuelle KGV 9,13. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Specialty Finance" haben im Durchschnitt ein KGV von 42,56. Annaly Capital Management ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 11,27 Prozent und liegt damit 6,35 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Specialty Finance, 4,92). Die Annaly Capital Management-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Analysteneinschätzung: Für die Annaly Capital Management sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Annaly Capital Management vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Annaly Capital Management. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 0 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -100 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 10,65 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".