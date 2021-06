Annahmefrist für Deutsche-Wohnen-Übernahme durch Vonovia läuft

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia beginnt mit der geplanten Übernahme der Deutsche Wohnen .



Die Aktionäre des Konkurrenten haben bis zum 21. Juli um Mitternacht Zeit, die Offerte anzunehmen, wie Vonovia am Mittwoch in Bochum mitteilte. Vonovia hatte sich Ende Mai mit der Deutsche Wohnen auf die Übernahme geeinigt. Der Konzern bietet den Aktionären der Deutsche Wohnen pro Aktie 52 Euro in bar./tav/mis