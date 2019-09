Anna Ringle wird dpa-Medienkorrespondentin (FOTO)

Berlin (ots) -Die Deutsche Presse-Agentur baut ihre Medienberichterstattung aus.Zum 1. Oktober übernimmt Anna Ringle die neugeschaffene Stelle einerMedienkorrespondentin. Die 38-Jährige ist derzeit Landespolitik- undWirtschaftsreporterin in Berlin."Die Medien weltweit befinden sich in einem aufregenden undherausfordernden Transformationsprozess, den wir noch enger alsbislang begleiten wollen", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "AnnaRingle ist eine hervorragende Reporterin, die intensiv über diegroßen Trends und die wichtigsten deutschen und europäischenMedienunternehmen und -verbände berichten wird", so Gösmann weiter.Anna Ringle wurde in Karlsruhe geboren. Nach dem Masterstudium ininterkulturellen deutsch-französischen Studien in Aix-en-Provence undTübingen volontierte sie bei der Nachrichtenagentur dapd, ehe sie2013 als Redakteurin im Ressort Panorama zur dpa wechselte. Bevor sieReporterin in Berlin wurde, arbeitete sie alsBrandenburg-Korrespondentin in Cottbus.Über dpa:Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehörtzu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpabeliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellenAngeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken,Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agenturberichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch undArabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 150 Standortenim In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 179 deutscheMedienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statutfestgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen,Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unterder Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin.Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist amUnternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats istDavid Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)Social Media: www.dpa.com/de/social-mediaPressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell