Mainz (ots) -Mit Weltstar Anna Netrebko geht die "Sommernachtsmusik" im ZDFweiter - und das gleich zweimal: Am Freitag, 25. August 2017, 23.00Uhr, singt die russische Sopranistin die Titelrolle in der Oper"Aida". Und am Sonntag, 10. September 2017, 22.00 Uhr, ist siezusammen mit ihrem Ehemann, dem Tenor Yusif Eyvazov, in der BerlinerWaldbühne zu erleben.Es ist das Highlight bei den Salzburger Festspielen 2017: AnnaNetrebko übernimmt erstmals in Guiseppe Verdis Oper "Aida" die Rolleder versklavten Königstochter. Die weitere Besetzung: Francesco Melials Radamès, Roberto Tagliavini als "Der König" und EkaterinaSemenchuk als Amneris. In der hochkarätigen Aufführung spielen dieWiener Philharmoniker unter der Leitung von Verdi-Experte RiccardoMuti. Eine weitere spannende Premiere ist die Inszenierung selbst:Shirin Neshat, Filmemacherin, Fotografin und Videokünstlerin, führtzum ersten Mal bei einer Oper Regie.Anna Netrebko, die in der Berliner Waldbühne 2004 ihr erstesOpen-Air-Konzert überhaupt gegeben hat, kehrt am 10. Septemberdorthin zurück und bringt auch ihren Ehemann, den aus Aserbaidschanstammenden, international gefeierten Tenor Yusif Eyvazov mit. NebenOpernarien und Duetten von Verdi und Puccini, darunter Klassiker wie"O mio babbino caro" und "Nessun dorma", erwarten die Fansneukomponierte Stücke wie die romantischen Liebeslieder desrussischen Songschreibers Igor Krutoy. Die musikalische Leitung derstimmungsvollen Sommernacht in der deutschen Hauptstadt übernimmtMichelangelo Mazza; der Italiener dirigiert das Orchester derStaatsoper Ungarn.