Hamburg (ots) -Früher war Anna Maria Mühe "immer in Prolls verknallt", so dieSchauspielerin in der aktuellen Ausgabe von BRIGITTE (3/2017).Wahrscheinlich eine Gegenreaktion zu ihrer Sozialisation in einemintellektuellen Schauspielerhaushalt. "Ich habe das eigentlichüberwunden, ein Überbleibsel aus meiner Jugend, aus dem nichts mehrfolgt." Die 31-Jährige ist die Tochter der ostdeutschenSchauspiellegenden Ulrich Mühe und Jenny Gröllmann. Beide Elternstarben 2006 an Krebs. Ein Verlust, der noch immer schmerzt: "Es istvielleicht mal eine Kruste drüber, aber diese Wunde geht nicht weg,die ist immer zu sehen. Der Schmerz verändert sich nur von Zeit zuZeit." Trotzdem möchte die Mutter eine kleinen Tochter nicht alstragische Figur gesehen werden: "Mein Leben ist so was von überhauptnicht tragisch. Im Gegenteil." Auch beruflich ist Anna Maria Müheäußerst erfolgreich, im Moment ist sie im Kino in der Komödie "BlindDate mit dem Leben" zu sehen.