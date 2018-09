Die US-amerikanische Fotografin siegt mit einer Reportage überden Mut von Frauen auf SansibarWien (ots) - Im Österreichischen Parlament wurden am Abend zumsechsten Mal die Gewinner des internationalen Fotowettbewerbs für dasbeste Bild vom Frieden ausgezeichnet. Der nach dem österreichischenFriedensnobelpreisträger 1911, Alfred Hermann Fried, benannte und mit10 000 Euro dotierte Hauptpreis Peace Image of the Year 2018 ging andie in Kalifornien geborene Fotojournalistin Anna Boyiazis für ihreFotoserie über das Projekt Panje, mit dem sich Mädchen auf der zuTansania gehörenden, islamisch geprägten Insel Sansibar das Rechtherausnehmen, sich über das für Frauen geltende Schwimmverbothinwegzusetzen. Die Jury lobte, dass Boyiazis Fotoreportage an einerkleinen Geschichte etwas ganz Großes zeige: den Freiheitswillen unddie Selbstbehauptung von Frauen. Übergeben wurde der Preis vomPräsidenten des Österreichischen Nationalrates, Wolfgang Sobotka,gemeinsam mit den Sponsoren Silvia Lammerhuber vom Verlag EditionLammerhuber und Hansjörg Hosp von Megaboard.Den mit 1000 Euro dotierten Preis für das beste Einzelfoto erhieltdie kanadische Fotojournalistin, Autorin und TierrechtsaktivistinJo-Anne McArthur für ein Foto, das die Rettung einesGorilla-Waisenkindes in Kamerun zeigt.Das ebenfalls mit 1000 Euro dotierte beste Friedensbild in derKinder- und Jugendkategorie, deren Schirmfrau dieMenschenrechtsaktivistin Waris Dirie ist, gewann die 14-jährige KajaTasevska aus Skopje für ein Foto, das Frieden als einen Zustand vonGeborgenheit und Ruhe versteht.In seiner einleitende Ansprache betonte Wolfgang Sobotka,Pra?sident des Österreichischen Nationalrates, Frieden sei mehr alsdie Abwesenheit von Krieg und Gewalt, "Frieden ist eine Haltung". UndJournalisten hätten die Verantwortung, auch die Geschichten hinterden Exzessen zu finden, Wahrheit ans Licht zu bringen und glaubwürdigzu sein. Sobotka sagte, dass die Fotoreportagen möglichst vieleMenschen anrühren.In Anwesenheit von Frau Hannah Lessing würdigte der Initiator desAlfred Fried Photography Award, Lois Lammerhuber, den langjährigenEhrenjuryvorsitzenden und einen der bedeutendsten Fotografen unsereZeit, Erich Lessing, der vor kurzem im 96. Lebensjahr seineWelt-Karriere endgültig beendet hat, mit berührenden Worten und einerSchweigeminute.In ihrer Rede über die gegenwärtige Situation von Journalisten invielen Krisen- und Kriegssituationen betonte Beata Balogová,Chefredakteurin der Slowakischen Tageszeitung SME undVorstandsmitglied von IPI: "Wir Journalisten, Photographinnen,Dokumentarfilmerinnen, Kämpfer für die Pressefreiheit, gehen weitüber das Erzählen von Geschichten hinaus. Unsere Geschichten sollennicht unterhalten. Es geht uns darum, Wahrheit von Lüge zuunterscheiden, Fakten von Erfundenem, richtig von falsch, Demokratievon Autokratie, Menschlichkeit von unmenschlicher Behandlung, Dienstan der Allgemeinheit von Populismus, Rechtsstaatlichkeit vonMafiaherrschaft."Nadja Schmidt, Direktorin & Co-Initiatorin von ICAN Austria -International Campaign to Abolish Nuclear Weapons Nobel,Friedensnobelpreisträger 2017, sagte in ihrer Festrede vor rund 250Gästen, Frieden fange "bei jedem einzelnen an", zugleich aber steheetwas Größeres auf der Agenda. Nämlich ein internationales Verbotaller Atomwaffen. Wer dieses Ziel illusorisch nenne, solle sichbewusst machen, dass es die Weltgemeinschaft auch geschafft habe,chemische und biologische Waffen zu ächten. Und auf Dauer werde nureines überleben: entweder die Atomwaffen. Oder die Menschheit.Der diesjährige Jury-Vorsitzende Lars Boering, Managing Directordes World Press Photo in Amsterdam, sagte, der Alfred FriedPhotography Award sei "mehr als ein Wettbewerb". Er sei ein Symbolfür internationale Zusammenarbeit. Boering sagte überdies, dass esihn stolz mache, dass die Jury mit ihrer Entscheidung, die Werke vonvielen Frauen auszuzeichnen, eine Ermutigung für Fotografinnenausgesprochen habe.Frau Elisabeth Stadler, Generaldirektorin der Vienna InsuranceGroup, die den Children Peace Image of t he Year Award schonzum zweiten Mal unterstützt, verwies darauf, dass in und fürGenerationen zu denken und somit Verantwortung zu übernehmen seitjeher das Kerngeschäft der Versicherungsgruppe bestimmt. Die ViennaInsurance Group hat im Fokus, interkulturelle Vielfalt undVerbindungen zu unterstützen, die interkulturelle Kompetenz zufördern, wobei hier besonders Kinder und Jugendliche die Schwerpunktebilden, "denn die Kinder sind unsere Zukunft".Zum Alfred Fried Photography Award 2018 wurden 16.610 Bilder aus137 Ländern eingereicht. Die Jury, zu der neben Boering und demGründer des Preises, Lois Lammerhuber und seiner Frau SilviaLammerhuber, auch Fotografen, Blattmacher, Repräsentanten vonFotoverbänden und der UNESCO aus Österreich, Deutschland, Frankreich,Norwegen, Finnland und den USA gehörten, zeichnete neben AnnaBoyiazis und Jo-Anne McArthur vier weitere Fotografinnen aus. Sogingen Alfred-Fried-Photography-Award-Medaillen 2018:An die niederländische Fotografin Selma van der Bijl für ihreMomentaufnahmen vom überschäumenden Glück wiedervereinterFlüchtlingsfamilien.An die Teheranerin Maryam Firuzi für eine märchenhafte Inzenierungvon lesenden Frauen in den Straßen der Stadt, das die iranischeFotografin und Filmemacherin als ein Plädoyer für dievölkerverbindende Bedeutung von Gedichten versteht.An die in Deutschland geborene, in Schweden lebende FotografinNora Lorek für ihre Porträtserie von Frauen, die ihr wichtigstes Habund Gut auf der Flucht aus dem Südsudan nach Uganda gerettet haben.An die argentinische Fotografin Constanza Portnoy für ihreeinfühlsame Fotogeschichte einer Familie, in der Liebe, Respekt undZuversicht über die schwerste körperliche Behinderung beider Elterneiner Tochter siegen.Der Alfred Fried Photography Award wird in Kooperation vonPhotographische Gesellschaft (PHG), Edition Lammerhuber, UNESCO,Österreichisches Parlament, Vereinigung der Parlamentsredakteurinnenund -redakteure, International Press Institute (IPI), DeutscherJugendfotopreis und mit Unterstützung von World Press Photoausgelobt. [www.friedaward.com] (http://www.friedaward.com)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Lois Lammerhuber+4369913583989lois.lammerhuber@friedaward.comwww.friedaward.comPressematerial (Siegerbilder, Jurystatements, Bilder von der Veranstaltung) zum herunterladen: http://www.friedaward.com/presskit-2018.zipDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31573/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Alfred Fried Photography Award, übermittelt durch news aktuell