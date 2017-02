Stuttgart (ots) -Das Grauen hinter dem "schönen Schein": Mit eindringlichem Blickschaut Ann-Kathrin Brömmel in die Kamera. In ihrer Hand hält sieeinen toten Fuchs, dem das Fell abgezogen wurde. Der Körper desTieres ist blutverkrustet, die Haut hängt in Fetzen herunter. Mit demneuen PETA-Motiv setzt das Model ein klares Zeichen gegen Pelz. JedesJahr werden Millionen Nerze, Füchse und Waschbären, aber auch Hundeund Katzen für die Mode getötet - für die Lebensgefährtin desStarfußballers Mario Götze unbegreiflich. Gemeinsam mit derTierrechtsorganisation PETA informiert sie über die Grausamkeiten aufsogenannten Pelzfarmen und bittet alle Verbraucher, Pelz weder zukaufen noch zu tragen."Für Pelz werden Tiere vergast, erschlagen oder per Elektroschockgetötet. Häufig sind sie noch am Leben, wenn man ihnen das Fell vomKörper abzieht", so Ann-Kathrin Brömmel. "Für einen einzigenNerzmantel werden 20-30 Tiere umgebracht. Pelz ist für mich einNo-Go!"Ann-Kathrin Brömmel ist mit Tieren aufgewachsen und sieht sie alsFreunde und Familienmitglieder an. Das attraktive Model trägt keinenPelz - weder im Job noch privat. Ab heute ist sie in der neuenStaffel von "Let's dance" (RTL) zu sehen.Mehr als 74 Millionen Tiere sterben pro Jahr weltweit qualvoll fürPelz. Wildtiere werden monatelang in winzige Drahtkäfige gesperrt,bevor sie getötet werden. Verhaltensstörungen bis hin zumKannibalismus gehören zu den Folgen der artwidrigen Haltung. Amhäufigsten leiden Nerze, Füchse und Marderhunde auf den Pelzfarmen.Doch auch Chinchillas, Kaninchen, Hunde und Katzen werden für ihrFell getötet. Bei der Jagd nach ihrem Fell verbluten vieleangeschossene Wildtiere oder werden durch Fallen verstümmelt. AlleinDeutschland existieren noch fünf Nerzfarmen.PETA vertritt die Ansicht, dass Tiere nicht dazu da sind, für dieBekleidung des Menschen ausgebeutet zu werden. Knapp drei Viertel derMenschen in Deutschland sprechen sich gegen das Tragen von Pelz aus.Wie eine Studie der Stiftung Warentest 2016 ergeben hat, sindKleidungsstücke mit Pelz vielfach falsch oder gar nicht als solchedeklariert.Weitere Informationen:https://www.peta.de/broemmel-pelz#.WK_w5rW1LIUhttp://pelz.peta.de/Pressekontakt:Jana Fuhrmann, +49 (0)711 860591-529, JanaF@peta.deOriginal-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell