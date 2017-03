Hamburg (ots) -In der neuen GRAZIA (14/2017, ab morgen im Handel) spricht Modelund Influencerin Ann-Kathrin Brömmel zum ersten Mal über ihrenKinderwunsch, ihre Beziehung zu Fußballer Mario Götze undHochzeitspläne. Seit zwei Wochen tanzt die 27-Jährige erfolgreich beider RTL-Show "Let´s Dance" mit. Angefeuert wird sie von ihrem Freund,dem an einer Stoffwechselkrankheit leidenden Fußballstar Mario Götze."Ich kann auf jeden Fall sagen, dass Mario mich immer unterstützt.Wir unterstützen uns gegenseitig, sonst könnten wir unsere Berufenicht so ausüben. Ich stehe zu hundert Prozent hinter ihm, und ersteht genauso stark hinter mir. Es ist wichtig, dass man einenPartner hat, der komplett für einen da ist und man sich gegenseitigimmer auf den anderen verlassen kann."Der Spieler von Borussia Dortmund und das Model sind seit knappfünf Jahren zusammen. Beste Voraussetzungen also, um die gemeinsameZukunft für immer miteinander zu verbringen: "Natürlich wünsche ichmir eine Hochzeit in Weiß. Aber ob das nun in Italien, Spanien,Deutschland passiert - darüber habe ich mir noch keine Gedankengemacht", sagt sie. Über Kinder denkt der Instagram-Star allerdingsschon nach, denn sie ist mit drei Geschwistern aufgewachsen: "Bei unswar immer Action! Genauso wünsche ich mir das später für meine Kinderauch - viele Geschwister zu haben. Man ist nie alleine."Abdruck mit Hinweis auf GRAZIA frei.Pressekontakt:GRAZIATheda HarmsPR / KommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 29 80E-Mail: harms.theda@guj.dewww.grazia-magazin.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GRAZIA, übermittelt durch news aktuell