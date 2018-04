Anmeldung für die Teilnahme am Chiba-Aqualine-Marathon 2018 ab 13. April möglich

Chiba, Japan (ots/PRNewswire) - Am Sonntag, den 21. Oktober 2018findet in der Präfektur Chiba unweit von Tokio der "Chiba AqualineMarathon" 2018 statt. Die Veranstaltung hat eine Reihe attraktiverBesonderheiten, darunter das erhebende Gefühl, den "Tokyo BayAqualine Expressway" zu überlaufen, der die Bucht von Tokioüberspannt; und die mehr als 300.000 Menschen, die die Läufer vomStraßenrand anfeuern. Diesmal können an den Wettbewerben in denDisziplinen Marathon, Halbmarathon und Rollstuhl-Halbmarathoninsgesamt 17.000 Personen teilnehmen.Die Anmeldung für die Teilnahme am Chiba-Aqualine-Marathon 2018ist ab Freitag, den 13. April möglich.(Foto 1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/201803292475/_prw_PI1lg_fy2LpL1H.jpg)(Foto 2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/201803292475/_prw_PI2lg_6unSigAP.jpg)1. Überblick über den Wettbewerb(1) Datum: Sonntag, 21. Oktober 2018(2) Veranstaltungstyp Teilnehmerzahl Zeitlimit Teilnahmegebühr/ / /Veranstaltungstyp Teilnehmerzahl Zeitlimit GebührMarathon 12.000 6 Stunden 12.500 JPYHalbmarathon 5.000 3 9.500 JPYStunden,10MinutenRollstuhl-Halbmarathon Etwa 10 1 Stunde, 9.500 JPYPersonen 5 Minuten2. AnmeldeverfahrenPersonen ausländischer Nationalität können sich in der Kategorie"Foreign Runner" (ausländischer Läufer) anmelden.(1) Anmeldezeitraum:Freitag, 13. April, 12.00 Uhr bis Dienstag, 08. Mai, 17 Uhr*Einige Sonderkategorien ausgenommen. Ebenso: Da dieTeilnahmeanmeldungen in der Kategorie "Foreign Runner" chronologischangenommen werden, ist nach dem Erreichen der festgelegtenMaximalzahl von Bewerbern keine weitere Teilnahmeanmeldung mehrmöglich.(2) Teilnehmerauswahl:- Kategorie "Foreign Runner" (ausländischer Läufer): Bis zu 350Bewerber werden in chronologischer Reihenfolge angenommen.- Kategorie "General" (Allgemein): Falls es sehr viele Bewerber gibt,werden die teilnahmeberechtigten Personen per Los ermittelt.Anmelderichtlinien (auf Englisch):http://chiba-aqualine-marathon.com/2018/en/application-guidelines/Video, das den Chiba-Aqualine-Marathon vorstellt:https://www.youtube.com/watch?v=jMMerViy2csPressekontakt:Takehiro TakamatsuPlanungsausschuss des Chiba-Aqualine-MarathonsAbteilung SportDienststelle für BildungsförderungBildungsbehörde der Präfektur ChibaTel.: +81-43-223-4107E-Mail: aqua-run@pref.chiba.lg.jpOriginal-Content von: Chiba Aqualine Marathon Planning Committee, übermittelt durch news aktuell