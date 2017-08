Köln (ots) -- Ford "Vorfahrt für Deine Zukunft" kommt nach Berlin undRecklinghausen- Registrierung ab sofort möglich unterwww.vorfahrt-fuer-deine-zukunft.de- Partner der kostenlosen Ford-Sicherheitsinitiative sind wiederder Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) sowie daseuropaweite Trainernetzwerk AllegiumAb sofort ist die Anmeldung für das kostenlose Fahrtraining Ford"Vorfahrt für Deine Zukunft" geöffnet. Unterwww.vorfahrt-fuer-deine-zukunft.de können sich interessierte jungeAutofahrerinnen und -fahrer für einen der vier Termine anmelden.Dabei handelt es sich um jeweils 4-stündige Fahrtrainings, jeweils amVor- und Nachmittag in zwei deutschen Städten:Samstag, 7., und Sonntag, 8. Oktober 2017, BerlinTÜV Rheinland Akademie GmbHTrainingscenter LehnitzMühlenbecker Weg 9, 16515 Oranienburg, OT LehnitzDonnerstag, 19., und Freitag, 20. Oktober 2017, RecklinghausenADAC Fahrsicherheitszentrum WestfalenVinckestr. 27, 45661 RecklinghausenAuch bei der fünften Auflage der kostenlosen Sicherheitsinitiativegreift der Kölner Automobilhersteller auf seine bewährten Partner DVR(Deutsche Verkehrssicherheitsrat) und Allegium, das europaweiteFahrsicherheitstrainernetzwerk zurück.Schwerpunkte des Trainings sind praktische Übungen rund um dieBereiche Ablenkung, Alkohol- und Drogeneinfluss,Übersteuerungskontrolle (Kurveneinfahrt mit angemessenerGeschwindigkeit), Gefahrenerkennung/Geschwindigkeitsbewusstsein(Spurwechsel und Notfall-Bremsung), Fahrzeugtechnik sowieFahrerassistenzsysteme. Vom Trainernetzwerk Allegium eigens hierfürausgebildet kümmern sich pro Trainingseinheit 3 Fahrlehrerinnen sowie11 Fahrlehrer um die jeweils 80 Teilnehmer. Für das Training stehteine Flotte von 15 neuen Ford Fiesta auf dem Testgelände bereit.Teilnehmen kann jede junge Fahrerin oder jeder junge Fahrer, derim Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis (Klasse B) und mindestens 18Jahre alt ist. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt nach derReihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. Interessenten können sichab sofort unter www.vorfahrt-fuer-deine-zukunft.de für das kostenloseProgramm anmelden.In Deutschland findet das Programm seit Oktober 2013 statt underreichte fast 1.350 junge Fahrer. Alleine im Jahr 2016 wurden 526junge Menschen trainiert. Zudem wurde das Training wissenschaftlichvom Institut für Arbeitswissenschaft der Universität der BundeswehrMünchen begleitet. Ziel der Studie war die Evaluation der Wirkung desTrainings auf die Risikobereitschaft im Straßenverkehr sowie dieErfassung der gelernten Trainingsinhalte. Die Ergebnisse der Studiezeigten, dass das Sicherheitstraining sowohl einen positiven Effektauf die Minderung der Risikobereitschaft zeigte als auch erfolgreichLerninhalte vermittelte. Das deckt sich mit der Ford-eigenenEvaluation über die letzten Jahre hinweg: Fast alle Teilnehmer derletzten Jahre bestätigten, dass sie von dem Training profitierthätten und es weiterempfehlen würden.Detaillierte Information sowie die Möglichkeit der Registrierunggibt es unter: www.vorfahrt-fuer-deine-zukunft.de.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH 0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell