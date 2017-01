Hamburg (ots) - 3...,2...,1...und los! Ab sofort können sichTennisvereine aus dem gesamten Bundesgebiet wieder für "Deutschlandspielt Tennis!" anmelden. Bei der elften Auflage der Saisoneröffnungwartet eine spannende Neuerung auf die teilnehmenden Clubs: Dennanstelle eines festgelegten Termins Ende April hat der DeutscheTennis Bund nun erstmals einen einmonatigen Aktionszeitraum - vom 22.April bis zum 21. Mai 2017 -geschaffen. Die Anmeldung ist bis zum 7.April 2017 möglich und läuft über das Onlineportalwww.deutschlandspielttennis.de.Durch diese Anpassung soll den Vereinen die Chance eröffnetwerden, ihren Saisonauftakt deutlich flexibler und nach den eigenenBedürfnissen zu gestalten. "Termine für Mannschaftsspiele oder dieFurcht vor den bekannten Wetterkapriolen im April sind nun keinTeilnahmehindernis mehr", erklärt der für das RessortSportentwicklung zuständige DTB-Vizepräsident Reiner Beushausen. "Wirglauben, durch die Ausweitung von einem Aktionswochenende auf einenAktionszeitraum künftig noch mehr Vereine zu einer Anmeldung bei'Deutschland spielt Tennis!' zu motivieren." Auftakt und Höhepunktdes Aktionszeitraums bildet das Wochenende am 22. und 23. April 2017.Alle teilnehmenden Vereine erhalten wie gewohnt umfangreicheMaterialien und Tipps zur Organisation und Bewerbung ihrerSaisoneröffnung - und können dazu noch tolle Preise gewinnen! Wie esfunktioniert? Wer sich erfolgreich für "Deutschland spielt Tennis!"registriert hat, nimmt automatisch an der großen Vereinsverlosungpresented by Tennis-Point teil. Bei diesem nationalen Gewinnspiel,das vom 1. Januar bis zum 7. April 2017 läuft, werden sage undschreibe 200 Preispakete mit Artikeln von Tennis-Point, Wilson,Erima, talentinos, der Nürnberger Versicherungsgruppe, Tennisgate und#LebeDeinTennis vergeben.Den Hauptpreis bildet die Verlosung von 4x1 Ausstattungen füreinen gelungenen Aktionstag - presented by Tennis-Point. Der neueProjektpartner von "Deutschland spielt Tennis!" schickt seinbrandneues Roadshow-Mobil auf die Reise zu den vier glücklichenGewinnervereinen. Neben exklusiven Tennisartikeln hält es unzähligeÜberraschungen wie Besaitungsworkshops und Gewinnspiele bereit. Dazubeinhaltet jedes der vier Aktionspakete weitere tolle Preise wieGutscheine für den DTB Online-Campus, kostenfreietalentino-Premiummitgliedschaften oder Tennisplatzblenden. Um eineGewinnchance zu haben, ist eine gesonderte Registrierung notwendig.Diese ist in den Anmeldevorgang zu "Deutschland spielt Tennis!"integriert und bei einer Anmeldung bis zum 28. Februar möglich.Damit auch die "Deutschland spielt Tennis!"-Besucher profitierenkönnen, wird in diesem Jahr das sogenannte Besuchermodul eingeführt,ein nationales Gewinnspiel für die Gäste der Saisoneröffnung in allenteilnehmenden Vereinen. Hier werden über das "Deutschland spieltTennis!"-Vereinspaket jeweils 200 Gewinnspielkarten an die Clubsverteilt. Diese können dann am Aktionstag an die Besucher ausgegebenwerden. Im Lostopf sind neben je einem 7-tägigen Aufenthalt imRobinson Club Agadir in Marokko und im Hotel Tannenhof im Allgäuunter anderem auch 60x2 Eintrittskarten für eine Begegnung der 1.Tennis-Point Bundesliga der Herren sowie Sachpreise von Wilson.Weitere Informationen zu "Deutschland spielt Tennis!", deroffiziellen Eröffnung der Freiluftsaison 2017, gibt es unterwww.deutschlandspielttennis.de.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell