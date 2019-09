Anmaßende Arroganz von Europa-Minister Guido Wolf gegenüber britischem Parlamentarismus

Stuttgart (ots) - In völliger Unkenntnis der historischen Begebenheitenschwadronierte der Minister für Justiz und Europa, Guido Wolf (CDU), in seinergestrigen Pressekonferenz, dass das Gebaren in Großbritannien seiner Meinungnach rechtsstaatlichen Ansprüchen nicht mehr genüge. Demnach würde in London nurnoch Chaos vermittelt und der Versuch gestartet, den Parlamentarismusauszuhebeln. "Die britische Demokratie ist 800 Jahre alt, wobei das Parlamentstets eine herausragende Rolle gespielt hat, denn die Erfahrung belegt, dass derWille des Volkes in Großbritannien respektiert wird. Momentan geschieht aber dasGegenteil: Die Briten wollen mehrheitlich die EU verlassen, aber das Parlamentwidersetzt sich diesem Wunsch. Ebenso freiheitsliebend wie die Schweizer sinddie Bürger Großbritanniens es satt, vom Europäischen Gerichtshof oder derKommission gegängelt zu werden, und ziehen es vor, ihre Zukunft fortan selbst zubestimmen. Das ist genau das, was einem Minister Wolf zuwiderläuft:Selbstbestimmung, Referenden, Mitreden, selbständiges Denken", kritisiert derEmil Sänze, stellvertretender AfD-Fraktionsvorsitzender und Obmann seiner Parteiim Europa-Ausschuss im Landtag von Baden-Württemberg. "Alle CDU-Politiker derletzten Jahrzehnte vertrauen lieber auf Parteipolitik und Fraktionszwang als aufdas politisch mündige Volk."EU-Narzissten verneinen direktdemokratische Elemente"Was ist dieses Europa? Was ist die Zukunft Europas? Wohin geht dieReise?", fragt der AfD-Abgeordnete weiter. "Wahrscheinlich wissen dasnicht einmal die Politiker der regierenden Parteien! Dass aber der freieWarenverkehr die Nationalstaaten zerstört und in eine 'staatsfreieWeltregierung'[1] führen soll, das sagen sie nicht." Genau dies aberpostuliert zweifelsfrei die Agenda 2030 der UNO, die gebetsmühlenartigvon allen EU-Marktschreiern kolportiert wird. "Nur aus diesem Grundevertritt Guido Wolf derartige Positionen - denn sonst wäre er raus ausdem Kopfnicker-Verein, der alle EU-Gesetze durchwinkt und den verlorenenLandesrechten, die tagtäglich an die Europäische Union abgetreten werden,keine Träne nachweint. Aber schließlich wollen sie alle wiedergewähltwerden und da lässt man unbequeme Wahrheiten gern mal unter den Tischfallen!"[1] Quelle: Prof. Dr. Wolfgang Streeck in der "SWR Tele-Akademie" zum Thema"Politische Stagnation. Reflexionen über einen unhaltbaren Zustand". Sendezeit:Sonntag, 14. April 2019, 7.30 UhrPressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell