Anleihen: publity AG Wandelschuldv.v.15(20)

Wie der Name bereits verrät, handelt es sich bei der publity AG Wandelschuldv.v.15 um eine sogenannte Wandelanleihe. Das bedeutet, dass Anleger bis zum Ende der Laufzeit im Jahr 2020 die Möglichkeit haben, Anleihen in Aktien umzuwandeln. Wer dies nicht tut, profitiert noch von einem Zinssatz in Höhe von 3,5 Prozent und ist außerdem vor sinkenden Kursen geschützt. Auf der anderen Seite ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.