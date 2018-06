Anleihen: Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex lässt sich von einer schlechten Stimmung rund um die Windkraft nicht beirren und investiert weiterhin kräftig in Forschung und Entwicklung in diesem Bereich. Finanziert werden soll das unter anderem über Anleihen. Erst im Jahr 2018 wurden dafür Senior Notes herausgegeben mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Bis zum Jahr 2023 will Nordex das Anleihevolumen von 275 Millionen Euro also zurückzahlen. ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.