Anleihen-Crash: Was wir aus der Geschichte lernen können…

Liebe Leser,

in den vergangenen Monaten waren die Kurse zahlreicher Anleihen noch relativ stabil oder konnten sogar zulegen. Nach Meinung einiger Investoren und Analysten sind Anleihen gar nicht so riskant wie behauptet. Der Hintergrund: Sinken die Zinsen, werden die Kurse bestehender Anleihen steigen, da sie relativ wertvoller werden. Ich meine: Bleiben Sie Anleihen 2020 vollkommen fern. Es droht ein Crash, der an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung