Anleihen: Bund-Future wieder im Aufwärtstrend!

der Bund-Future repräsentiert den Kurs für deutsche zehnjährige Bundesanleihen. Fällt der Bund-Future, steigen die Renditen. Die Rendite für langlaufende Anleihen steigt in der Regel dann, wenn höhere Zinsen und steigende Inflation erwartet werden. Demzufolge können Kurse für Anleihen ebenfalls von den Notenbanken beeinflusst werden. Während Renditen alleine aufgrund von Erwartungen an eine zunehmende Inflation steigen können, ist beispielsweise die EZB in der Lage, mit gewissen Ankündigungen diese Erwartungen zu dämpfen. Ähnlich wie im Falle von Währungskursen.

EZB-Bericht belastet auch Renditen

In dieser Woche fällt der EUR/USD-Kurs wieder. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen der sich wieder erholende US-Dollar (Index). Zum anderen soll ein sich auf EZB-Vertraute berufende Reuters-Bericht die Erwartungen hinsichtlich bald steigender Zinsen in der EU gedämpft haben. Beides wirkt sich auch auf den Kurs für deutsche Bundesanleihen aus. Die Rendite fällt. Zuvor hat der Bund-Future eine relevante Unterstützungszone unterschritten. Nämlich die langfristige Trendlinie sowie den 100-Wochendurchschnitt. Aktuell notiert er erneut darüber und somit wieder im langfristigen Trend.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.