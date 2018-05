Anleiheauktion: Italien zahlt Preis für politische Turbulenzen

ROM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die politischen Turbulenzen in Italien treiben die kurzfristigen Refinanzierungskosten des italienischen Staates kräftig in die Höhe.



Dies wurde am Dienstag bei einer Versteigerung neuer Geldmarktpapiere mit einer Laufzeit von sechs Monaten deutlich. Um 5,5 Milliarden Euro Anlegergeld einzusammeln, musste Italien eine durchschnittliche Rendite von 1,21 Prozent bieten, wie aus Daten der Schuldenverwaltung in Rom hervorgeht.

Zum Vergleich: Bei der vorherigen Versteigerung ähnlicher Papiere war Ende April noch ein Negativzins von 0,42 Prozent erzielt worden. Ein negativer Zins bedeutet, dass der Staat mit der Kreditaufnahme unter dem Strich sogar Geld verdient hat. Dagegen muss der italienische Staat jetzt wieder merklich Zinsen zahlen.

Zugleich ging die Nachfrage nach den Geldmarktpapieren deutlich zurück. Die Anleger hielten sich also zurück, dem italienischen Staat neuen Kredit zu gewähren./bgf/jsl/jha/