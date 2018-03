Anleger wünschen sich einfachen Zugang zum Kryptomarkt / Umfrage zu Kryptowährungen: Handel ist noch nicht massentauglich

Stuttgart (ots) - Unkompliziert, sicher und schnell verfügbar: Sostellen sich Trader den Handel mit digitalen Währungen vor. Zu diesemErgebnis kommt die aktuelle Umfrage #thefutureofcrypto des FinTechsSowa Labs. Die Tochtergesellschaft der Boerse Stuttgart DigitalVentures hat dazu über 1.000 Personen online befragt. "Immer mehrAnleger interessieren sich für Kryptowährungen. Allerdings zeigtunsere Umfrage, dass bestehende Krypto-Handelsplätze noch nicht fürein Massenpublikum geeignet sind", sagt Dr. Ulli Spankowski,Geschäftsführer der Sowa Labs.Noch ist es alles andere als einfach, in Bitcoin, Ethereum & Co.zu investieren. "Neben Benutzeroberflächen in deutscher Sprache fehltes vielen Handelsplattformen vor allem an einfacher Bedienbarkeit",so Spankowski. Registrierung und Identitätsnachweis seien häufig zukomplex: "Allein die Eröffnung eines Benutzerkontos dauert meistmehrere Tage - viel zu lang für die rasante Krypto-Welt." ZweiDrittel der Befragten wünschen sich deshalb einen schnellerenProzess: Zwischen der Eingabe der persönlichen Daten und derFreischaltung zum Handel sollten maximal 24 Stunden liegen. Darüberhinaus bemängeln Anleger auch fehleranfällige Handelsabläufe und diehohen Gebühren beim Kauf digitaler Münzen.Der typische Krypto-TraderDass die breite Masse der Anleger noch nicht mit Kryptowährungenhandelt, spiegelt sich in der Umfrage wider. Während drei Viertel derTeilnehmer bereits Wertpapiere gehandelt haben, hat bislang nur eineMinderheit Erfahrung in der Krypto-Welt gesammelt. Ein Drittel -vornehmlich Männer unter 35 Jahren - besitzt einen Account bei einerKrypto-Plattform. Wiederum zwei Drittel von ihnen haben in mindestensdrei Kryptowährungen investiert. "Dabei stieg die Zahl der neueröffneten Accounts analog zum Bitcoin-Hype sprunghaft an", erklärtSpankowski. Die befragten Krypto-Trader handeln häufig: Drei Viertelvon ihnen sind jeden Monat aktiv. Dabei informieren sie sichüberwiegend in Onlineforen, Blogs und sozialen Medien überKrypto-Themen.Zu wenig Vertrauen und Know-howDie Umfrage zeigt auch, warum die Mehrheit nicht mitKryptowährungen handelt: "Viele Befragte vertrauen dem digitalen Geldnicht, halten ein Investment für zu riskant oder haben nicht genügendKnow-how", stellt Spankowski fest. Ob Krypto-Trader oder nicht: Esherrscht Einigkeit darüber, dass der Markt für Kryptowährungen eherspekulativ ist. Wer nur in traditionelle Finanzprodukte investiert,geht deutlich stärker von einer Blase aus als reine Krypto-Anleger.Unentschieden sind die Befragten bei der Frage, ob Kryptowährungeneine Alternative zum jetzigen Zahlungssystem sind.Die vollständige Umfrage finden Sie unter: http://ots.de/OYD0JWÜber Sowa LabsSowa Labs ist ein Fintech, das auf künstliche Intelligenz sowieauf zukunftsweisende Anwendungen im Handel mit Kryptowährungen undWertpapieren spezialisiert ist. Schwerpunkte liegen dabei auf derEchtzeitanalyse von Finanzmarktinformationen und der Entwicklung vonHandelsapplikationen. Seit Oktober 2017 ist Sowa Labs eineTochtergesellschaft der Boerse Stuttgart Digital Ventures GmbH.Über die Börse Stuttgart Digital Ventures GmbHDie Boerse Stuttgart Digital Ventures GmbH wurde gegründet, uminnovative Geschäftsmodelle für den börslichen und außerbörslichenHandel mit fungiblen Produkten aufzubauen. Darüber hinaus kann sie invielversprechende Start-ups investieren und gezielt Partnerschaftenfür die Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie eingehen. DieBoerse Stuttgart Digital Ventures GmbH ist eine 100%ige Tochter derBoerse Stuttgart GmbH.Pressekontakt:Boerse Stuttgart GmbHBörsenstr. 470174 Stuttgartpresse@boerse-stuttgart.deOriginal-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell