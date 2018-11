Anleger verschenken Millionen durch die falsche Auswahl von ETF-Angeboten (FOTO)

Berlin (ots) -- Große Renditeunterschiede bei ETFs auf DAX und EURO STOXX 50- Kostenquote TER allein ist kein verlässliches Auswahlkriteriumbei Aktien-ETFs- Tracking Differences können lohnende ETFs zeigenSchon mehr als 20 Milliarden Euro haben Privatanleger inDeutschland in ETFs (Exchange Traded Funds) investiert. Allein imvergangenen Jahr stieg das Volumen um mehr als ein Drittel. "Doch beider Auswahl der besonders beliebten ETF-Aktienfonds machen Anlegerregelmäßig Fehler", erklärt Kai Hattwich, Portfolio Manager undETF-Experte der Quirin Privatbank: "Die Anleger verschenken auf dieseWeise jährlich Erträge in Millionenhöhe."So gehen viele bei der ETF-Auswahl davon aus, dass bei mehrerenAngeboten für den gleichen Aktien-Index derjenige ETF mit dergünstigsten Kostenquote (sogenannte TER = Total Expense Ratio) amlukrativsten ist. "Doch bei diesem Vergleich wird viel zu kurzgesprungen", weiß Experte Kai Hattwich, "denn die TER-Kostenquotebildet nur etwa ein Drittel der Kriterien ab, welche für die Höhe derETF-Renditen entscheidend sind." Nach Experten-Berechnungen hat dieTER auf die Wertentwicklung von Aktien-ETFs so auch nur einenEinfluss von rund 50 Prozent.Tatsächlich erfasst die TER nicht alle Kostenfaktoren eines ETF."Nur die Vergütung für die Depotbank sowie Verwaltungsgebühren sindbei diesem Wert berücksichtigt, nicht aber die ebenfalls wichtigenTransaktionskosten im ETF", erläutert Hattwich. Die Rendite eines ETFwird außerdem stark beeinflusst durch die Erträge ausTauschgeschäften (Swaps) sowie aus der Verleihung von Wertpapieren,die ETFs häufig mit ihrem Aktienbestand praktizieren. Ebenso ist zuberücksichtigen, ob es Maßnahmen des ETF zur Optimierung derDividenden-Einnahmen gibt und wie erfolgreich diese sind.Um all diese Einflussfaktoren zu erfassen, ermittelt die QuirinPrivatbank bei der Auswahl von ETFs regelmäßig die Renditedifferenz,die sie gegenüber ihrem jeweiligen Index haben. Dies reicht vom DAXüber europäische und US-amerikanische Indizes bis hin zum weltweitenIndex MSCI World. "Diese sogenannte Tracking Difference offenbart,wie gut oder schlecht ein ETF im Verhältnis zu seinem Referenzindexläuft", erklärt Hattwich: "Wenn ein ETF bislang gut abgeschnittenhat, kann er auch für aktuelle Anlageentscheidungen in die engereWahl kommen. Denn es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich diebisherige 'Index-Treue' des ETF auch in Zukunft fortsetzen wird."Anschaulich wird das an den Ertrags-Unterschieden bei DAX-ETFs.Hier ergaben sich in den vergangenen zehn Jahren Rendite-Unterschiedevon 6,6 Prozentpunkten zwischen dem besten und dem schlechtesten ETF."Schon bei einer Anlage von 50.000 Euro im besten DAX-ETF hättenAnleger demnach 3.300 Euro mehr Ertrag als beim Angebot mit derschlechtesten Wertentwicklung bekommen", erklärt Hattwich. Bei ETFsauf den EURO STOXX 50 liegt die Differenz der Anlegerrendite zwischendem besten und dem schlechtesten ETF bei 2.300 Euro in zehn Jahren.Über die Quirin Privatbank AG:Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidetsich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihrGeschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichenProvisionen abgeschafft und berät Anleger ausschließlich gegenHonorar. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird derUnternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, dieBeratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen aufEigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die QuirinPrivatbank ist 1998 gegründet worden und hat ihren Hauptsitz inBerlin. Das Institut betreut gegenwärtig rund 3,4 Milliarden Euro anKundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin PrivatbankAnlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, dasauf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen undversteckten Provisionen beruht.Ihre Ansprechpartnerin:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationT +49 (0)30 890 21-336janine.pentzold@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell