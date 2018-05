Anleger sehen einen ersten Kursverlust bei der NEMETSCHEK SE O.N.-Aktie heute!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die NEMETSCHEK SE O.N.-Aktie startet mit 105,50 Euro in einen neuen Börsentag! Vor der Veränderung um -0,95 Prozent lag der letzte Schlusskurs in Höhe von 105,50 Euro. Die TecDAX -Aktie liegt mit dem aktuellen Kurs von 104,50 Euro in den Märkten und somit auf Monatsbasis von 6,58 Prozent. Um ganze 53,99 Prozent verändert sich der Wert der NEMETSCHEK SE O.N.-Aktie auf Jahressicht. Die Informationstechnologie-Aktie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.