Anleger sehen einen ersten Kursverlust bei der DIC ASSET AG NA O.N.-Aktie heute!

Die DIC ASSET AG NA O.N.-Aktie startet mit 11,00 Euro in einen neuen Börsentag! Schloss der Kurs am vorangegangenen Handelstag in Höhe von 10,90 Euro, veränderte er sich im Vergleich zu heute um -0,91 Prozent. Durch die Kursveränderung der SDAX -Aktie liegt der Wert im Moment bei 10,90 Euro und damit bei 5,21 Prozent auf Monatsbasis. Der Vergleich zu den 12 Monatszahlen zeigt: ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.