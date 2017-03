Anleger können sich über Dividendenregen freuen - Mehrfach-Rekord

Weitere Suchergebnisse zu "SDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Aktionäre können sich in diesem Jahr einer Studie zufolge gleich über mehrere Rekorde bei der Dividende freuen.



Die Ausschüttung von 640 untersuchten Aktiengesellschaften steigt um rund 9 Prozent auf den Bestwert von insgesamt 46,3 Milliarden Euro, wie aus einer am Donnerstag vorgestellten Untersuchung der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), der privaten FOM Hochschule in Essen und der Research-Plattform "Dividenden-Adel" hervorgeht. Zugleich erreichen erstmals alle vier Börsenindices der Dax -Familie Rekordvolumina.