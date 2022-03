Anleger brauchen sowohl Zeit als auch Ersparnisse, um Wohlstand aufzubauen

Wichtige Punkte

Du brauchst Ersparnisse, um zu investieren, aber auch Zeit, damit diese Investitionen wachsen und sich vermehren.

Lange Zeiträume können niedrigere Sparraten ausgleichen.

Spare so früh wie möglich, um die Vorteile von Zeit und Zinseszinseffekt zu nutzen.

Selbst wenn du neu beim Investieren bist, bist du wahrscheinlich schon mit dem Gedanken vertraut, dass du Geld brauchst, um Geld zu verdienen. Wenn du zum Beispiel 1.000 US-Dollar in Aktien eines Real Estate Investment Trust (REIT) mit einer Rendite von 5 % investierst, wie bei Store Capital (WKN:A12CRU 1,22 % ), kannst du damit etwa 50 US-Dollar pro Jahr verdienen – genug für ein nettes Abendessen für zwei Personen beim Italiener um die Ecke, Steuern und Trinkgeld inklusive.

Gar nicht so schlecht.

Aber wenn du 1.000.000 US-Dollar auf dieses Konto einzahlst, könnte es etwa 50.000 US-Dollar an Dividenden pro Jahr ausspucken – genug für dich, um dich zur Ruhe zu setzen und trotzdem alle deine Lebenshaltungskosten für das ganze Jahr zu decken, wenn du sorgfältig planst und budgetierst.

Wenn schon kein Geld, wie wäre es dann mit Zeit?

Obwohl es intuitiv einleuchtend ist, dass große Startsummen einen großen Einfluss auf dein Einkommen haben, ist es in diesem Zusammenhang eine Tatsache, dass nur wenige Investoren eine Million US-Dollar übrig haben.

Wenn du wie der Durchschnittsamerikaner nur über 5.000 US-Dollar an Ersparnissen verfügst, wird dein Wohlstand nicht aus dem Kapital bestehen, das du zur Verfügung hast. Die Summe ist einfach zu klein, um die Zinsen zu erwirtschaften, die es dir ermöglichen, mit dem Arbeiten aufzuhören und in die finanzielle Freiheit zu gehen.

Wenn das so ist, welche Möglichkeiten hast du dann?

Langfristig investieren und gewinnen

Zum Glück für dich gibt es einen anderen Weg, Wohlstand aufzubauen. Er erfordert zwar deine Geduld, aber auch nicht viel mehr als das. Du musst kein Feld bestellen oder harte Arbeit verrichten – du musst einfach nur warten.

Wir sprechen hier natürlich von der doppelten Kraft der Zeit und des Zinseszinseffekts. Geld, das über einen langen Zeitraum gespart und in Ruhe gelassen wird, kann zu Summen anwachsen, die um Größenordnungen höher sind als der investierte Betrag.

In diesem Zusammenhang sind lange Zeiträume und Zinseszinseffekte so starke Triebkräfte des Wohlstands, dass sie sogar niedrigere Sparraten ausgleichen können. Je früher du mit dem Sparen und Investieren anfängst, desto weniger musst du insgesamt sparen – und kannst trotzdem einen Gewinn erzielen.

Um dieses Phänomen zu veranschaulichen, betrachte zwei Anleger, A und B. Beide Anleger sparen 40 Jahre lang und erzielen in diesem Zeitraum eine jährliche Zinseszinseffekt-Rate (CAGR) von 7 %, was in etwa der langfristigen inflationsbereinigten CAGR des S&P 500 entspricht; auch du kannst diese Renditen nachbilden, indem du einen kostengünstigen S&P 500-Indexfonds wie den SPDR S&P 500 ETF Trust (WKN:A0AET0 1,88 % ) von State Street kaufst.

Anleger A spart früh und investiert in den ersten 10 Jahren jährlich 1.000 US-Dollar- in den darauffolgenden 30 Jahren spart er jedoch überhaupt nichts. Anleger B hingegen beginnt später mit dem Sparen. Er zahlt in den ersten 10 Jahren nichts ein, spart dann aber in den folgenden 30 Jahren fleißig 1.000 US-Dollar pro Jahr.

Insgesamt spart Anleger A in den Jahren 1-10 10.000 US-Dollar und Anleger B spart in den Jahren 11-40 insgesamt 30.000 US-Dollar- dreimal so viel wie Anleger A über den gesamten Zeitraum von 40 Jahren spart.

Wer hat am Ende die Nase vorn?

Es stellt sich heraus, dass Investor B zwar viel mehr spart als Investor A, aber am Ende ist es Investor A, der die Nase vorn hat. Am Ende der 40 Jahre hat Anleger A etwa 112.530 US-Dollar – satte 11.460 US-Dollar oder etwa 11 % mehr als Anleger B mit 101.070 US-Dollar.

Der Grund für dieses überraschende Ergebnis ist, dass Anleger A früher mit dem Sparen begonnen hat – und somit hatten seine Investitionen mehr Zeit zu wachsen und sich zu vermehren. Dieser Effekt wird umso deutlicher, je höher die CAGR für den Zeitraum ist. Hätten beide Anleger über die gleichen 40 Jahre einen Zinseszinseffekt von 10 % statt 7 %, hätte Anleger A am Ende etwa 305.910 US-Dollar – etwa 124.970 US-Dollar oder 69 % mehr als die vergleichsweise mickrigen 180.950 US-Dollar von Anleger B.

Was das für dich bedeutet

Die Lektion, die du aus diesem Phänomen lernen kannst, ist einfach: Sparen ist gut, aber frühes Sparen ist großartig. Auf lange Sicht werden Zeit und Zinseszinseffekt den Großteil deiner Rendite ausmachen. Wenn du also im Moment nicht viel Kleingeld zur Verfügung hast, mach dir keine Sorgen – du kannst das leicht ausgleichen, wenn du früh anfängst zu sparen.

Wenn du jung bist, ist das natürlich eine gute Nachricht für dich – wenn du jetzt anfängst, gute Spar- und Investitionsgewohnheiten zu pflegen, hast du gute Chancen, dich später als Millionär zur Ruhe zu setzen.

Aber auch wenn du älter bist, heißt das nicht, dass du dem Untergang geweiht bist. Jetzt, wo du in deinen besten Jahren bist, solltest du so viel wie möglich sparen, um deinen kürzeren Zeithorizont auszugleichen, oder du kannst deinen Ruhestand um ein paar Jahre verschieben. Und wenn du Kinder oder Enkelkinder hast, dann fang in ihrem Namen früh an zu sparen. Du schenkst ihnen nicht nur Geld, sondern auch Zeit – und damit die Chance, reicher zu werden, als du es dir vorstellen kannst.

Der Artikel Anleger brauchen sowohl Zeit als auch Ersparnisse, um Wohlstand aufzubauen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Ryan Sze auf Englisch verfasst und am 25.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

The Motley Fool empfiehlt STORE Capital.

