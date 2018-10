Anleger, aufgepasst: die 10-Billionen-Dollar-Chance

Die Welt befindet sich im Umbruch. Es geht in eine Zukunft, die auf erneuerbaren Energien basiert. Allein in den letzten fünf Jahren haben weltweit agierende Unternehmen atemberaubende 1,5 Billionen USD in den Bau von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien investiert, um der Weltwirtschaft zu helfen und gleichzeitig die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern. Diese Investitionen haben die weltweite Stromversorgung um 1 Million Megawatt (MW) erweitert.

Trotz dieser massiven Ausgaben machen Solar und Wind jedoch nur weniger als 10 % der weltweiten Stromversorgung aus. Somit steht Anlegern eine enorme Chance ins Haus, da Unternehmen weiterhin in den Ausbau von erneuerbaren Energien investieren – wobei einer Schätzung zufolge mehr als 10 Billionen USD investiert werden –, um die derzeitigen kohlenstoffbasierten Energiesysteme in den größten Märkten der Welt zu ersetzen. Noch größer ist die Chance unter Berücksichtigung des Nachfragewachstums und der geplanten Elektrifizierung des Verkehrs. So werden auf erneuerbare Energien ausgerichtete Unternehmen in den kommenden Jahren viel Wachstum für die Investoren generieren können.

Wie aus erneuerbaren Energien Renditen werden

Ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert, seinen Anteil an diesem Milliardenmarkt zu gewinnen, ist Brookfield Renewable Partners (WKN:A1JQFZ). In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen 3,3 Milliarden USD für den Bau oder Kauf von 12.500 MW erneuerbarer Kapazität auf der ganzen Welt ausgegeben, einschließlich des Erwerbs einer großen Beteiligung an TerraForm Power (WKN:A2H5WV). Zu den Investitionen gehörten Wind- und Solarenergie sowie Wasserkraft und andere Technologien wie etwa Energiespeicherung.

Brookfield plant, in seinen Kernmärkten weiter zu expandieren, indem man neue Projekte entwickelt und erneuerbare Energieträger von anderen kauft. Auf der Entwicklungsseite strebt das Unternehmen in den nächsten Jahren den Bau von 1.000 MW neuer Kapazität an, darunter Windparks in Europa, Kolumbien und Brasilien, Kleinwasserkraftwerke in Brasilien und verteilte Solarstromerzeugung (per Solarpanele auf Gebäudedächern) in Nordamerika und China. Darüber hinaus möchte das Unternehmen weiterhin Betriebsmittel kaufen, wenn sich qualitativ hochwertige Anlagen zu einem guten Preis finden lassen. Insgesamt plant das Unternehmen Investitionen in Höhe von rund 700 Millionen USD pro Jahr in den Ausbau des Geschäfts mit erneuerbaren Energien.

Der Unterschied bei Brookfield besteht jedoch darin, dass Brookfield nicht in den Aufbau eines Imperiums für erneuerbare Energien investiert, sondern in die Generierung von Renditen für seine Investoren, wobei das Unternehmen Investitionen anstrebt, die jährliche Renditen im Bereich von 12 % bis 15 % erzielen. Dieses renditestarke Wachstum sollte dem Unternehmen die nötige Kraft geben, um seine 6,6 % starke Ausschüttung an Investoren langfristig mit einer jährlichen Rate von 5 % bis 9 % zu erhöhen, wodurch das Unternehmen auch in Zukunft jährliche Gesamtrenditen von rund 15 % erzielen kann.

Gleiche Story, etwas anderer Fokus

TerraForm Power hat viele Gemeinsamkeiten mit Brookfield Renewable. Der Hauptunterschied besteht darin, dass man sich auf den Besitz von Wind- und Solaranlagen in Nordamerika und Westeuropa konzentriert, während Brookfield Renewable eine stärkere Diversifizierung sowohl global als auch nach Anlageklassen aufweist. Aber auch bei diesem engeren Fokus hat TerraForm noch viel Wachstumspotenzial.

Eine Möglichkeit, die das Unternehmen kurzfristig nutzen will, besteht darin, das bestehende Portfolio zu erweitern, indem man das Potenzial für das Repowering von Anlagen (einschließlich des Ersatzes bestehender Windturbinen durch leistungsfähigere Versionen), Standorterweiterungen und das Hinzufügen von Energiespeicherkapazitäten vor Ort untersucht. Das Unternehmen hat mehr als 500 Millionen USD an organischen Investitionsmöglichkeiten identifiziert und bereits mit der Arbeit an einigen Projekten begonnen. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen die Rechte zum Erwerb eines großen Portfolios von Projekten, die sich derzeit im Bau befinden, und hat kürzlich Verträge zum Kauf einiger kleiner Vermögenswerte unterzeichnet. Diese Investitionen ermöglichen es TerraForm, seine Dividende von 6,8 % für mindestens die nächsten fünf Jahre mit einer jährlichen Rate von 5 % bis 8 % zu erhöhen. Somit sollte das Unternehmen also in der Lage sein, Gesamtrenditen von 12 % bis 15 % pro Jahr zu erzielen.

Starkes Dividendenwachstum

Einer der größten Investoren in erneuerbare Energien der vergangenen Jahre war der Energieversorger NextEra Energy (WKN:A1CZ4H). Das Segment Energieressourcen des Unternehmens gab im vergangenen Jahr 11 Milliarden USD für den Bau neuer Anlagen aus und hatte am Ende des zweiten Quartals 7.400 MW an erneuerbaren Entwicklungsprojekten in der Pipeline. Diese und andere Expansionsmöglichkeiten versetzen NextEra in die Lage, die Erträge bis 2021 mit einem jährlichen Tempo von 6 % bis 8 % zu steigern, wobei man in diesem Zeitraum von einem noch schnelleren Dividendenwachstum von 12 % bis 14 % pro Jahr ausgeht.

Eine der Möglichkeiten, wie das Unternehmen dieses starke Wachstum finanzieren will, ist der weitere Verkauf von Anlagen für saubere Energien an seine auf Rendite ausgerichtete Tochtergesellschaft NextEra Energy Partners (WKN:A116WY). Die Unternehmen haben kürzlich einen 1,275 Milliarden USD schweren Deal zur Übertragung von 10 Windparks und einer Solaranlage an NextEra Energy Partners abgeschlossen. Diese Transaktion wird dem Unternehmen einen Teil der Kraft geben, die es benötigt, um seinen ehrgeizigen Dividendenwachstumsplan zu erreiche. Der würde es ermöglichen, seine Ausschüttung bis 2023 um 12 % bis 15 % pro Jahr zu erhöhen. Hinzu kommt, dass die 3,8 %ige Dividende des Unternehmens durch ein schnelles Wachstum gekennzeichnet ist, und NextEra Energy Partners könnte in den kommenden Jahren jährliche Gesamtrenditen im Bereich von 16 % bis 19 % erzielen.

Die Zukunft der erneuerbaren Energien sieht weiterhin rosig aus

Die Welt muss in Zukunft Milliarden von Dollar in den Aufbau neuer Kapazitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien investieren, was eine große Chance für Investoren darstellt. Mehrere Unternehmen arbeiten daran, diese Chance zu nutzen, indem sie sich auf die Entwicklung oder den Erwerb renditestaker Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien konzentrieren. Die wiederum geben den Unternehmen die Mittel, lukrative Dividenden zu zahlen, die in den kommenden Jahren schnell wachsen könnten. Diese Kombination aus Ertrag und Wachstum positioniert diese Unternehmen, leistungsstarke Gesamtrenditen zu erzielen, die sich für ihre Anleger langfristig stark rentieren dürften.

Matthew DiLallo besitzt Aktien von Brookfield Renewable Energy Partners und TerraForm Power. The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Matthew DiLallo auf Englisch verfasst und am 14.10.2018 auf fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.