Anlagenverbundprüfungen im BER-Hauptterminal starten

BERLIN/SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Fertigstellung des neuen Hauptstadtflughafens BER kommt einen wichtigen Schritt voran.



Am Montag starten die Prüfungen der Anlagen im Hauptterminal im Verbund, wie die Flughafengesellschaft am Donnerstag ankündigte. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Engelbert Lütke Daldrup, sagte: "Der Beginn der übergeordneten Wirk-Prinzip-Prüfungen noch im Juli bestätigt unseren Terminplan bis zur Eröffnung des BER im Oktober 2020."

Die Prüfung ist eine Voraussetzung für die Abnahme des BER durch die Baubehörde. Für die Wirk-Prinzip-Prüfungen (WPP) ist den Angaben zufolge der TÜV zuständig. Angesetzt dafür seien 40 Arbeitstage beziehungsweise zwei Monate. Dabei wird getestet, ob die Anlagengruppen im Zusammenspiel funktionieren. Dazu zählen zum Beispiel die Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und die Sicherheitsstromversorgung.

Ursprünglich war die Eröffnung des Airports in Schönefeld bei Berlin für den Herbst 2011 geplant gewesen. Baumängel, Technikprobleme und Planungsfehler verzögerten jedoch das Vorhaben. Derzeit nutzen Fluggäste in der Hauptstadtregion die anderen beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld. Der Bund hält 26 Prozent an der Flughafengesellschaft, den Rest teilen sich die Länder Berlin und Brandenburg./rin/DP/nas