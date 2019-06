Anlagenpflege ist Wachstumssegment (FOTO)

Berlin (ots) -Internationale Reinigungsfachmesse bietet Produkte, Systeme undVerfahren rund um die Grün- und AußenanlagenpflegeVom 24. bis 27. September präsentiert die CMS Berlin 2019 -Cleaning.Management.Services. einen umfassenden Marktüberblick überProdukte, Systeme und Verfahren der gewerblichen Reinigungstechnikund Reinigungschemie. Ein wachsendes Marktsegment der internationalenReinigungsfachmesse ist dabei die Anlagenpflege, die in einer eigenenFachschau (Halle 2.2) sowie auf dem Freigelände vor dem Südeingangdes Berliner Messegeländes modernstes Equipment im Praxistestpräsentiert. Dazu zählt auch ein breites Sortiment an PSA(Persönliche Schutzausrüstung) für Gebäudedienstleister - von derSchutzkleidung bis zu neuesten Arbeitsschutzgeräten. Unter anderemzeigt die igefa in Halle 6.2 gemeinsam mit einigen Partnern eine 300Quadratmeter große Präsentation zum Thema "Arbeitsschutz".Heike Hemmer, Projektleiterin der CMS Berlin, betont denStellenwert dieses Marktsegments: "Anlagenpflege ist heutewesentlicher Bestandteil für die Reinigung und Instandhaltung einerLiegenschaft. Daher wendet sich die CMS Berlin 2019 an öffentlicheAuftraggeber wie Vertreter von Kommunen, Behörden,Beschaffungsstellen, Sportstätten oder Schulen. Sie finden imAusstellungsbereich ein breites Sortiment von Maschinen, Geräten undZubehör für die Grünflächenpflege, Straßen- und Wegereinigung sowieWinterdienstgeräte. "Entsprechend stark ist die Beteiligung führender Hersteller vonMaschinen zur Grün- und Außenanlagenpflege auf der viertägigenFachmesse: "Wer als Dienstleister für die professionelleGebäudereinigung auf der Suche nach einer zukunftsfähigen Lösung ist,dem bietet die CMS Berlin 2019 einen umfassenden Marktüberblick -auch über die Innenreinigung hinaus", sagt Dr. Olaf Heinemann,Kommunaltechnik - Produktmanager Citymaster, Hako GmbH. "DieSonderschau Anlagenpflege zeigt, wie sich mit Maschinen für dieAußenreinigung das Angebotsspektrum sinnvoll erweitern lässt. Mitmultifunktionalen Lösungen für den Ganzjahreseinsatz präsentiert sichHako mit seinem Full-Liner-Programm auch bei der Grundstückspflegeals optimaler Partner."Die CMS Berlin findet seit der Premiere im Jahr 2001 zum zehntenMal statt. Veranstaltet wird die CMS Berlin 2019 von der Messe BerlinGmbH. Trägerverbände sind der Bundesinnungsverband desGebäudereiniger-Handwerks (BIV), Bonn; der FachverbandReinigungssysteme im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau(VDMA), Frankfurt/Main; sowie der Industrieverband Hygiene undOberflächenschutz (IHO), Frankfurt/Main.Pressekontakt:Messe BerlinWolfgang RogallStellv. Pressesprecher & PR ManagerT: (030) 3038-2218wolfgang.rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell