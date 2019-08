Anlagenbauer Gea Group ergattert mehrere Großaufträge

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach einem Gewinnrückgang im zweiten Quartal sicherte sich der Anlagenbauer Gea Group zu Beginn des dritten Jahresviertel mehreren Großaufträgen.



Darunter sind insgesamt drei Projekte aus dem Milchverarbeitungs- und Pharmabereich mit jeweils einem Volumen zwischen 10 und 30 Millionen Euro, wie das Düsseldorfer Unternehmen am Montag mitteilte. Die Gea-Aktien profitierten etwas von der Nachricht und zogen leicht an. Zuletzt notierten sie 0,17 Prozent im Plus.

Im zweiten Quartal hatte der Auftragseingang im stärker schwankenden Projektgeschäft noch geschwächelt. So hatte Gea mehrere Aufträge bereits im Juni erwartet. Kunden hatten sie allerdings verschoben. Diese Verschiebungen wirkten sich demnach nun im aktuellen Quartal bereits mit einem Gesamtvolumen von rund 50 Millionen Euro aus.

Trotzdem werde das Projektgeschäft angesichts des schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds volatil bleiben, erklärte Gea-Chef Stefan Klebert. Kunden prüften große Investitionen nach wie vor sehr intensiv, wodurch es auch in Zukunft zu zeitlichen Verzögerungen bei größeren Aufträgen kommen könne./knd/mis