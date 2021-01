Anlageerfolg darf nicht Ergebnis eines glücklichen Händchens sein

Bad Soden (ots) - Mit einer Wertentwicklung von +65,96 % und einem Abstand von mehr als 15 Prozentpunkten auf den zweitplatzierten Fonds ist der Multi-Axxion - Concept Fonds (WKN A1XBKY) 2020 der Beste unter 1330 flexiblen globalen Mischfonds im 1-Jahresvergleich. Auch im 3-Jahres-Ranking liegt der Fonds unter den Top-3.*Große Performance-UnterschiedeManager von Mischfonds können sich grundsätzlich flexibel auf jede Börsensituation einstellen und selbst unter schwierigen Marktbedingungen gute Renditen erzielen. Die breite Streuung der Ergebnisse zeigt jedoch, dass es deutliche Unterschiede bei den Fonds gibt. 2020 haben flexible globale Mischfonds in einer Spanne von rund 66 % bis zu -30 % abgeschlossen. Interessant ist, dass es sich bei den Negativ-Performern nicht nur um einige Ausreißer handelt, sondern um mehr als ein Drittel aller flexiblen globalen Mischfonds.Um die Spreu vom Weizen zu trennen, sollten Anleger vor allem auf die Anlagestrategie achten. "Eine überdurchschnittliche Wertentwicklung lässt sich dauerhaft nur auf Grundlage eines robusten und konsequent umgesetzten Entscheidungsprozesses erwirtschaften, der allen Marktphasen gerecht wird. Ein solcher Prozess bietet keinen Raum für situative Ad-hoc-Entscheidungen, Ausnahmen von der Regel oder psychologisch motivierte diskretionäre Deals", so Ulrich Althoff, Fondsmanager des Multi-Axxion - Concept Fonds.Wichtig ist für Althoff, dass der Entscheidungsprozess konkrete Handlungsanweisungen für jede Marktsituation definiert, die konsequent und kontinuierlich umzusetzen sind. Diskretionäre oder psychologisch motivierte Einflüsse sowie Regel-Abweichungen darf es dabei nicht geben.Institutionelle Tranche"Infolge der wachsenden Nachfrage seitens professioneller Investoren haben wir nun auch eine institutionelle Fondstranche Multi-Axxion - Concept Fonds (C-Tranche, WKN: A2QJ6C) aufgelegt", sagt Michael Rosenberger, geschäftsführender Gesellschafter von Rosenberger, Langer & Cie. "Diese steht Dachfondsmanagern, Vermögensverwaltern und anderen institutionellen Investoren ab einem Mindestvolumen von 500.000 Euro offen."Der Multi-Axxion - Concept Fonds investiert konzentriert in die global stärkste Anlageklasse und streut die Investments über Wachstumsbranchen mit überdurchschnittlichem Ertragspotenzial. Der Fonds kann sich sowohl als reiner Aktien- als auch als 100%iger Rentenfonds an die aktuelle Marktlage flexibel anpassen. Die Titelauswahl erfolgt nach einem regelbasierten Ansatz. Dieser stützt sich auf eine finanzanalytische Bewertung möglicher Titel sowie eine umfangreiche technische Analyse. Im Ergebnis investiert der Fonds konzentriert in maximal 30 Aktien von Unternehmen, die in Zukunftsmärkten bereits heute eine führende Position einnehmen und die von der Marktdynamik überdurchschnittlich profitieren sollten.Pressekontakt:MediaWalker GmbHDr. Anette WalkerTel: 06196 561 2928a.walker@mediawalker.deOriginal-Content von: Rosenberger, Langer & Cie., übermittelt durch news aktuell