Anlagebarometer: Getrübte Stimmung verstärkt Interesse an Gold und Immobilien / 43 Prozent der Befragten sorgen sich um das eigene Vermögen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Handelskonflikt, BREXIT-Querelen und internationaleSpannungen: Die Stimmung bei deutschen Anlegern trübt sich ein. Nur noch 26Prozent der Befragten schätzen die Lage an den Finanzmärkten als stabil odersehr stabil ein. Im März vergangenen Jahres waren noch knapp ein Drittel derBefragten (32 Prozent) positiv gestimmt. Das geht aus dem aktuellenAnlagebarometer der Deutsche Börse Commodities hervor - einer repräsentativenUmfrage von Kantar-Emnid.Beim Blick auf die langfristig stabilsten Geldanlagen bleiben Immobilien in derAnlegergunst auf Platz 1, dahinter folgt Gold auf Platz 2. Beachtlich dabei:Trotz des gegenwärtig hohen Goldpreises sammelt Gold weiter Anhänger. 46 Prozentder Befragten können sich in der aktuellen Situation vorstellen, in Goldanzulegen. Im vergangenen Jahr waren es noch 40 Prozent.Diese Entwicklung bilde einen breiteren Trend ab, erläutert Michael König vonder Deutsche Börse Commodities: "Gold wird von Anlegern zunehmend alseigenständige Anlageklasse begriffen, die das eigene Depot in Krisenzeitenabsichert. Etwa fünf bis zehn Prozent Gold im Portfolio gelten als sinnvolleBeimischung, wie Studien zeigen." Das gestiegene Interesse zeigt sich auch ander Bestandsentwicklung von Gold-Wertpapieren. Der Goldbestand von Xetra-Goldbeispielsweise, einem physisch besicherten Gold-Wertpapier, ist in denvergangenen 12 Monaten um mehr als 20 Tonnen auf einen neuen Rekordbestand vonknapp 200 Tonnen angestiegen.Insgesamt schätzen die Deutschen das Edelmetall als sicheren Hafen. Bei derFrage nach der stabilsten Anlageform für die kommenden Jahre sammelt Gold mit 24Prozent und deutlichem Abstand zu Aktien und Fonds die zweithöchsteUnterstützerzahl. Nur Immobilien liegen unangefochten vor Gold, 42 Prozent derTeilnehmer trauen eher dem Betongold.Leicht angestiegen ist die Meinung der Anleger, wenn es um die Sicherheit deseigenen Investments geht: Aktuell zeigen sich 43 Prozent besorgt oder sehrbesorgt um das eigene Vermögen, eine Zunahme von 4 Prozentpunkten zum März 2018.Über das AnlagebarometerDie in dieser Mitteilung verwendeten Daten wurden vom MarktforschungsinstitutKantar Emnid erhoben. Befragt wurden 1.006 Teilnehmende. Die Umfrage wurde imZeitraum vom 01. bis zum 07. Oktober 2019 durchgeführt. Die in einerTelefonbefragung erhobenen Daten sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerungab 25 Jahren.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Medien:Patrick KalbhennTel.: +49-(0) 69-2 11-1 47 30media-relations@deutsche-boerse.comOriginal-Content von: Deutsche Börse AG, übermittelt durch news aktuell