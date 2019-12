Anlässlich des Todes von Mariss Jansons zeigt 3sat ein Porträt und zwei Konzerte (FOTO)

Mainz (ots) -ab Sonntag, 8. Dezember 2019, 10.05 UhrErstausstrahlungenEr machte das BR-Symphonieorchester zu dem, was es heute ist, und war in dengroßen Hallen der Welt zuhause. Jetzt ist der lettische Dirigent Mariss Jansonsim Alter von 76 Jahren gestorben. Anlässlich seines Todes ändert 3sat seinProgramm und zeigt ein Porträt Jansons' sowie zwei Konzerte - darunter dieletzte TV-Aufzeichnung mit dem BR-Symphonieorchester.Das Porträt "Der Dirigent Mariss Jansons", das 3sat am Sonntag, 8. Dezember2019, 10.05 Uhr, ausstrahlt, zeichnet in Interviews und Reportage-SzenenStationen aus dem Leben des Dirigenten nach, der seit 2003 Chefdirigent desChors und Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks war. Filmemacher EckhartQuerner hat Jansons und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks imHerbst 2017 bei Gastspielen in Wien und Mailand begleitet. Er besuchte ihn inseiner Geburtsstadt Riga und seinem letzten Wohnort Sankt Petersburg. In derdortigen Philharmonie hatte er seine erste Begegnung mit Herbert von Karajan,der seine Karriere maßgeblich beeinflusste.Um 10.50 Uhr zeigt 3sat mit "Jansons dirigiert Brahms Symphonie Nr.4" das letzteKonzert von Jansons, das am 11. Oktober 2019 aufgezeichnet wurde. ImHerkulessaal der Münchner Residenz spielte das BR-Symphonieorchester dieSymphonie Nr. 4 von Johannes Brahms.Am Sonntag, 22. Dezember 2019, zeigt 3sat um 11.45 Uhr das "Galakonzert mit LangLang, Mariss Jansons und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks", das2018 ebenfalls im Münchner Herkulessaal aufgezeichnet wurde. Die musikalischeReise führt durch Europa, Amerika und Asien und spannt den Bogen von Brahms undDvořák über Mascagni bis zu Leonard Bernstein und dessen"Candide"-Ouvertüre. Stargast des Abends ist der chinesische Pianist Lang Lang.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/marissjansonsWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4457817OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell