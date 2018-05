Anlässlich des Japan-Tags Düsseldorf NRW 2018 / Ericssons Deutschland-CEO Stefan Koetz erläutert bei Wirtschaftstag Japan, warum autonome Autos 5G-Mobilfunk brauchen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -> Rund um den Japan-Tag findet alljährlich der WirtschaftstagJapan statt, bei dem Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf/NRW undjapanische Unternehmen sich zu einem Fokusthema austauschen> Mit einer Deutschlandzentrale in Düsseldorf und einemInnovations-Entwicklungslabor in Aachen ist Ericsson als einer derführenden Mobilfunknetzausrüster beim diesjährigen WirtschaftstagJapan "Zukunft der Automobilität - Technologische Innovationen ausDeutschland und Japan" zu Gast> Ericssons Deutschland-CEO Stefan Koetz erläutert, warum autonomeAutos 5G-Mobilfunk brauchen und welche Forschungsprojekte Ericssonunter anderem mit japanischen Firmen wie Toyota betreibtSelbstfahrende Autos mit Künstlicher Intelligenz? Klingt nachKnight Rider, ist aber vielleicht schon bald Realität. Rund um denJapan-Tag findet alljährlich der Wirtschaftstag Japan statt, bei demUnternehmen mit Sitz in Düsseldorf/NRW und japanische Unternehmensich zu einem Fokusthema austauschen. Mit einer Deutschlandzentralein Düsseldorf und einem Innovations-Entwicklungslabor in Aachen istEricsson als einer der führenden Mobilfunknetzausrüster beimdiesjährigen Wirtschaftstag Japan "Zukunft der Automobilität -Technologische Innovationen aus Deutschland und Japan" zu Gast. Dennauch die Bereiche Automotive und Mobilität sind möglicheAnwendungsgebiete für die aufkommende Mobilfunk- und Netztechnik 5G.Im Rahmen einer Case-Studie-Präsentation während desWirtschaftstags Japan am kommenden Montag (28. Mai) wird EricssonsDeutschland-CEO Stefan Koetz erläutern, warum autonome Autos5G-Mobilfunk brauchen und welche Forschungsprojekte Ericsson indiesem Kontext betreibt. So wird beispielsweise das Automotive EdgeComputing Consortium vorgestellt, in dem - neben Ericsson und anderenPartnern - auch das japanischen Unternehmen Toyota eine führendeRolle einnimmt. Gemeinsam arbeitet man daran, dass vernetzte Autosnicht nur für ein sichereres Fahren sorgen, sondern auch für einenreibungsloseren Verkehr und eine Optimierung des Energieverbrauchsführen. "Zuhörern anderer Branchen die nahezu unbegrenztenMöglichkeiten von 5G aufzuzeigen ist immer wieder eine spannendeSituation - vielen Zuhörern wird erst dann bewusst, wie nah wir schonan autonomen Mobilitätslösungen sind", erklärt Stefan Koetz,Vorsitzender der Geschäftsführung der Ericsson GmbH. "Besondersspannend ist auch der Fakt, dass viele unserer nationalen undinternationalen Forschungsprojekte im Bereich Mobilität im AachenerEurolab - also in NRW - beheimatet sind. Hier steht eines derweltweit ersten 5G-Kernnetze."So versorgt das 5G-Kernnetz aus Aachen auch das Testfeld desindustrieübergreifenden Konsortiums 5G-ConnectedMobility auf derBundesautobahn A9. Hier schafften die Partner eine dedizierteNetzinfrastruktur und eine reale Anwendungsumgebung, um insbesondereTests in den Bereichen Fahrzeug-zu-Fahrzeug,Fahrzeug-zu-Infrastruktur und Digitalisierung derEisenbahninfrastruktur mit 5G-Technologie durchzuführen. DieTeststrecke umfasst einen rund 30 Kilometer langen Bereich derBundesaustobahn A9 sowie der Bahnschnellfahrstrecke zwischen denAnschlussstellen Nürnberg-Feucht und Greding in Bayern.Aber auch im Eurolab selbst sind immer wieder spektakuläreMobilitätslösungen zu bewundern. 2017 steuerten die Ericsson-Expertenbei den Innovation Days beispielsweise ein Auto im schwedischen Kistaüber eine Mobilfunkverbindung vom Aachener Eurolab (Forschungs- undEntwicklungsstandort in Deutschland) aus. In diesem Jahr finden dieEricsson Innovation Days am 26. und 27. Juni im Aachener Eurolabstatt. Das Event ist für registrierte Fachbesucher und Mediengeöffnet.Über EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet derKommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale inStockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrswerden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativenLösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einervernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihrvolles Potenzial ausschöpfen kann.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 101.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180Ländern zusammen. 2017 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 20,9Milliarden Euro (201,3 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQOMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 1.800 Mitarbeiter an 11Standorten - darunter rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter imBereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz istDüsseldorf.Pressekontakt:Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier- Leiter Externe Kommunikation Deutschland -Prinzenallee 21, 40549 DüsseldorfTel: +49 (0) 211 534 1157eMail: ericsson.presse@ericsson.comTwitter: https://twitter.com/Ericsson_GmbHOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell