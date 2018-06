Anlässlich des 6. Deutschen Diversity-Tages / Ericsson unterzeichnet Charta der Vielfalt (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Ziel des Deutschen Diversity-Tages ist es, Belegschaften vonUnternehmen und die Gesellschaft im Ganzen für das Thema Diversity zusensibilisieren und öffentlich Flagge zu zeigen- Anlässlich des 6. Deutschen Diversity-Tages mit dem Motto"Vielfalt unternehmen" unterzeichnet der MobilfunknetzausrüsterEricsson die Charta der Vielfalt und bekennt sich damit aktiv zuDiversity- Neben dem Bekenntnis zu den UN-Zielen für nachhaltigeEntwicklung, zu denen auch Geschlechtergleichstellung zählt,engagiert sich Ericsson auch beim alljährlichen Girls' DayOb Brasilien, Malaysia oder Schweden - die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter des Mobilfunkausrüsters Ericsson kommen aus insgesamt 167verschiedenen Nationen und leben damit das Thema "Diversity" imArbeitsalltag. Allein im Aachener Eurolab, Ericssons Forschungs- undEntwicklungsstandort in Deutschland, arbeiten rund 500Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 45 Nationen an den neustenInnovationen. Anlässlich des 6. Deutschen Diversity-Tages unter demMotto "Vielfalt unternehmen" unterzeichnet der MobilfunknetzausrüsterEricsson die Charta der Vielfalt und bekennt sich damit erneut aktivzu Diversity. Neben diesem Bekenntnis verfolgt das Unternehmen dieUN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, zu denen auchGeschlechtergleichstellung zählt, und engagiert sich beimalljährlichen Girls' Day.Ziel des Deutschen Diversity-Tages ist es, Belegschaften vonUnternehmen und die Gesellschaft im Ganzen für das Thema Diversity zusensibilisieren und öffentlich Flagge zu zeigen. Ein Ziel, das auchEricsson unterstützt und zu dem sich das Unternehmen nun auch durchdie Unterzeichnung der Charta der Vielfalt erneut aktiv bekennt. Dennder schwedische Mobilfunkausrüster vertritt eine breit gefächerteHerangehensweise an das Thema Vielfalt und Inklusion und fokussiertsich dabei vor allem auf fünf Schwerpunktbereiche: "Geschlecht","Generationen", "Sexuelle Orientierung", "Behinderung" und"Nationalität, Kultur & Ethnizität". Besonders ehrgeizig verfolgtEricsson dabei das Ziel bis 2020 eine Belegschaft mit 30 prozentigemFrauenanteil zu beschäftigen. "Als technisch geprägtes Unternehmenist insbesondere die Steigerung des Frauenanteils in unsererBelegschaft eine große Herausforderung - eine Herausforderung, diewir kontinuierlich angehen", erklärt Stefan Koetz, Vorsitzender derGeschäftsführung der Ericsson GmbH. "Beispielsweise versuchen wir mitder jährlichen Ausrichtung eines speziellen Tages der offenen Tür fürMädchen, dem Girls' Day, aber auch mit regelmäßigen internenAustauschformaten für Mitarbeiterinnen den Frauenanteil imUnternehmen zu erhöhen und gleichzeitig das Networking in derMitarbeiterinnen-Community zu stärken."In diesem Jahr fand der Girls' Day bei Ericsson zum 14. Mal statt.Erstmalig wurden die speziellen Veranstaltungen fürtechnikinteressierte Mädchen gleichzeitig an drei Ericsson-Standorten(Aachen, Düsseldorf und Frankfurt am Main) ausgerichtet. In demFormat vermitteln Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wissenswertes überdie Technologieentwicklung bei Ericsson und über dieAusbildungsmöglichkeiten des Unternehmens in diesem Bereich. Darüberhinaus veranstaltet die Ericsson-Firmenzentrale in Schweden auch denglobalen Innovationswettbewerb "Girls Who Innovate" für Mädchen imAlter von 9 bis 18 Jahren.Pressekontakt:Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier // - Leiter Externe Kommunikation Deutschland - //Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf // Tel: +49 (0) 211 534 1157 //eMail: ericsson.presse@ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell