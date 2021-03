Ankündigung von “Green Battery Minerals Inc.”, einem Unternehmen für nachhaltige Rohstoffe

Quelle: IRW Press

2. März 2021, VANCOUVER, B.C., Kanada, Goldcore Resources Ltd. (TSX-V: GEM, FWB: BK2P, WKN: A2QENP) (“Goldcore” oder das “Unternehmen”) gibt bekannt, dass das Board of Directors einer Änderung des Unternehmensnamen in “Green Battery Minerals Inc.” zugestimmt hat. Man hat sich für den neuen Namen entschieden, weil er den strategischen Fokus des Unternehmens auf der Exploration nach sowie der Erschließung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung