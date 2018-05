Ankündigung von Bitcoin Origin: Ein innovativer neuer Ansatz bei der Blockchain-Technik

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Bei allem Nutzen vonKryptowährungen und Blockchain-Technik haben diese auch massiveAuswirkungen auf die Umwelt. Das Bitcoin Origin Project strebtdanach, diese Auswirkungen zu senken und Transparenz und Rentabilitätvon Investitionen in die Blockchain zu stärken. Als Multi-Fork, dassich auf die führenden Proof-of-Work-Kryptowährungen konzentriert,stellt Bitcoin Origin neue Technik vor, welche die wachsendeBlockchain-Branche radikal verändern kann.Um Ineffizienz und negative Auswirkungen von Kryptowährungen undanderen Unternehmungen im Bereich der Blockchain zu reduzieren, hatBitcoin Origin (http://bitcoinorigin.io/) eine Alternative zuProof-of-Work (PoW) für die Herstellung von Konsens geschaffen. Dieneue Methode unter dem Namen Proof-of-Ambassadorship (PoAm) bietet imVergleich zu PoW mehr Effizienz und Datenschutz bei derselben oderhöherer Rentabilität. Zusammen mit der Entwicklung vonBlockchain-Technik ohne Server, verbesserten Smart Contracts undeinem Modell für die Bereitstellung von Blockchain als Dienst besitztdie Plattform das Potenzial, diese Branche zu revolutionieren.Bitcoin Origin hofft, Blockchain-Technik in vielen Aspektenvoranzubringen, das wichtigste Ziel aber ist die Umwelt(https://www.youtube.com/watch?v=jGYWgSm16HA). PoW-Firmen nutzen sehrgroße Mengen Strom, der zum großen Teil nicht aus umweltfreundlichenQuellen stammt. Bitcoin Origin zielt darauf ab, durch Anreize zurUmstellung auf umweltfreundliche Serverfarmen den Kohlendioxidausstoßdieser Branche zu senken und die Bühne für ein umweltfreundlichesBlockchain-System zu bereiten.Die innovativen Initiativen von OriginBitcoin Origin ist eine Multi-Fork für fünf der größtenPoW-Digitalwährungen: Ethereum, Dash, Litecoin, Bitcoin und BitcoinCash. Es hat eine Reihe innovativer Eigenschaften entwickelt, welchefür Investoren lohnend sind und die Auswirkungen auf die Umwelt undandere negative Auswirkungen reduzieren, darunter:- Proof-of-Ambassadorship: In diesem System werden Ambassadors(Botschafter) benannt. Dies sind Personen, die unter denBeteiligten von Bitcoin Origin aufgrund ihrer Leistung und andererwichtiger Variablen einen guten Ruf besitzen. Um diese Position zuhalten, müssen Sie Bitcoin Origin fortlaufend fördern. Tun sie dieseffektiv, dieweil sie einen umfassenden Prüfprozess durchlaufen,erhalten sie als Entlohnung 25 % der Block-Honorare.- Multi-State Engine: Durch Einrichten mehrererBlockchain/Statuspaare ermöglicht diese Engine wirtschaftlicheAbstraktion und Teilnehmer können geforkte Token für Kontrakte,Transaktionen und Gebühren nutzen.- Multichain: Multichain ist eine Blockchain ohne Server und gibtNutzern die Infrastruktur, eigene Blockchain-Anwendungen zuentwickeln, unabhängig von Ressourcen oder technischen Fähigkeiten.- Blockchain-as-a-Service: Durch das Angebot von Blockchain alsDienstleistung ermöglicht Bitcoin Origin die Nutzung dieserrevolutionären neuen Technik zu einem Festpreis.Bitcoin Origin wird aufgrund seines einzigartigenDienstleistungsmodells und seiner Ziele keinen ICO durchführen. Stattdessen wird ein gebührenpflichtiges Vertriebssystem genutzt, dessenTeilnehmer bis zu 15 % des jährlichen Token-Nachschubs erhaltenkönnen. Das Bestreben ist, dass dieses System die Verteilung vonToken fairer und ausgeglichener gestaltet.Pressekontakt:Mike Templeman+1-801-3584728mike@foxtailmarketing.comOriginal-Content von: Bitcoin Origin, übermittelt durch news aktuell