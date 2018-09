Ankündigung der neuen New NBCUniversal LightBlade Produktreihe - die Edge-Serie auf der IBC in LCA an Stand Nr. 12.D39

Universal City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - NBCUniversalLightBlade (lightbladeled.com) kündigte seine neueste Innovation an:die neue Edge-Serie für LED-Produktionslicht. Die verbessertenmodularen Armaturen bieten bessere Funktionalität und ermöglicheneinfaches Rigging. Alle NBCUniversal LightBlade-Armaturen - die neueEdge, die LightBlade 1K, die Ladder Light und die LB800 - nutzen dieurheberrechtlich geschützten phosphor-konvertierten Weißlicht-LEDssowie phosphor-konvertierte LEDs mit gesättigten Farben, um einausgewogenes, natürlich aussehendes Lichtspektrum zu schaffen.NBCUniversal präsentiert seine gesamte LightBlade-Produktreihe aufder IBC in LCA an Stand Nr. 12.D39 für Demonstrations-, Ausleih- undVerkaufszwecke."Unser Ziel ist es, die LightBlade-Technologie kontinuierlichweiterzuentwickeln, um Content Creators die perfekte Mischung vonKunst und Wissenschaft bieten zu können", so Jamie Crosbie, VicePresident of Studio Services bei NBCUniversal.Individuelle Blades sind die entscheidende Komponente dermodularen Edge-Armaturen. Mit einer Abmessung von 24'' (610 mm) bzw.48'' (1,2 m) Breite mal 2 1/2'' (64 mm) Tiefe zeichnet sich eineeinzelne LightBlade durch Vielseitigkeit und ein geringes Lichtprofilaus, sodass selbst die dunkelsten und engsten Winkel Ihres Setsdiskret ausgeleuchtet werden können.Jede individuelle Lightblade gestattet dank internem AC-Netzteil,Steuerelektronik mit DMX und lokaler Steuerung den eigenständigenBetrieb. Aufgrund der Kombination von Weißlicht und innovativergesättigter Vollfarbspektrum-Technologie bietet eine einzelneLightBlade bis zu 5.000 Lumen bei einer Leistungsaufnahme von 80Watt. Sowohl die 24'' als auch die 48'' LightBlades zählen zu denleistungsstärksten linearen Beleuchtungs-Engines auf dem Markt.Die Edge-Armaturen bieten ein einzigartiges modulares Design. DieLightBlades sind in das Montagesystem integriert, um die Edge 160(2-Blade) und Edge 320 (4-Blade)-Armaturen zu erzeugen, die 10.000bis 20.000 Lumen bieten. Die LightBlades in der Edge-Armatur könnenals integrierte Lichtquelle verwendet werden oder für dynamischeBeleuchtungseffekte eigenständig eingesetzt werden.Die modularen Edge-Armaturen bieten die Einfachheit einesvollständigen Beleuchtungskörpers sowie die Flexibilität derSteuerung einzelner LightBlades. Die gemeinsam mit Cineo Lightingentwickelten LightBlade-Produkte von NBCUniversal sind vielseitig,leicht, geräuschlos und flackerfrei sowie dafür konzipiert, demVerschleiß durch Einsatz auf der Bühne oder für die Produktionstandzuhalten.Informationen zu NBCUniversal LightBladeNBCUniversal LightBlade ist eine Geschäftseinheit vonNBCUniversal, einem der weltweit führenden Medien- undUnterhaltungsunternehmen, das in der Entwicklung, Produktion undVermarktung von Unterhaltung, Nachrichten und Informationen für einglobales Publikum tätig ist. NBCUniversal besitzt und betreibt einwertvolles Portfolio an Nachrichten- und Unterhaltungsfernsehnetzen,eine führende Film-Produktionsgesellschaft, bedeutendeFernsehproduktionsbetriebe, eine führende Fernsehsendergruppe,weltberühmte Freizeitparks und eine Reihe führender internetbasierterUnternehmen. NBCUniversal ist eine Tochtergesellschaft der ComcastCorporation.Kontakt: Aaron RogersNBCUniversal(818) 777-2352(818) 749-0316-Mobilaaron.rogers@nbcuni.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/744130/LB2_160.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/744131/LB320_LB2_320.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/698328/NBCUniversal_LightBlade_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/698328/NBCUniversal_LightBlade_Logo.jpg)Original-Content von: NBCUniversal LightBlade, übermittelt durch news aktuell