Ankündigung der XXIV. Ausgabe des International Fair Play Menarini Awards

Rom (ots/PRNewswire) - Unter den Preisträgern befinden sich Despaigne, Altafini, Boniek, Fisichella, Sacchi und Van GaalDas Spotlight ist an bei der offiziellen Preisverleihung des XIV. International Fair Play Menarini Awards in Rom. Die Aufstellung für 2020 und die Preisträger wurden in Anwesenheit des Vorsitzenden von CONI (dem nationalen olympischen Komitee von Italien), Giovanni Malagò, enthüllt.Die Fair-Play-Menarini-Awards wurden mit der Absicht ins Leben gerufen, das Bewusstsein für die Grundwerte des Sports zu vertiefen. In den vergangenen Jahren wurden sie an Champions, Führungskräfte und Institutionen vergeben, die sich in der Sportarena und innerhalb Gesellschaft hervorgetan haben. Zu den Preisträgern zählen auch in diesem Jahr wieder viele historische Namen wie der ehemalige kubanische Volleyballspieler Joël Despaigne, die Fußballlegenden José Altafini und Zbigniew Boniek sowie die Trainer Arrigo Sacchi, Louis van Gaal und Alessandro Campagna, der die italienische Wasserballnationalmannschaft trainierte. Athleten aus einer breiten Palette von Disziplinen sind vertreten, wie der Motorradfahrer Manuel Poggiali, die Fanchini-Schwestern, die Stars des alpinen Skisports, die Golferin Federica Dassù und - für seinen Mut und seine Entschlossenheit - der Segler Andrea Stella.Diese XXIV. Ausgabe enthält ebenfalls besondere Preise wie die "Sustenium Energy and Heart"-Auszeichnung, die an den Skifahrer Dominik Paris ging, den "Narrating Emotions"-Preis, in Gedenken an Franco Lauro, der von dem jungen Journalisten Dario Ronzulli gewonnen wurde, und die Sonderauszeichnung "Social and Civil Engagement", die zu diesem historischen, vom Gesundheitsnotstand durch COVID-19 geprägten, Zeitpunkt, dem FNMOCeO (Nationalen Rat der Ärzte, Chirurgen und Zahnärzte) und dem FNOPI (Nationalem Verband der Pflegefachleute) verliehen wurde. Während der Pressekonferenz wurde die Auszeichnung in der Kategorie "Fair Play and Solidarity" auch an den bekannten Fahrer Giancarlo Fisichella vergeben."Der Fair-Play-Menarini-Award ist ein einzigartiges Event in der Welt des Sports und auch in diesem Jahr sind wieder erstklassige Champions und bekannte Persönlichkeiten dabei," erklärt CONI-Chairman Giovanni Malagò. "Die sportlichen und menschlichen Qualitäten der Preisträger machen dies zu einer weltweit begehrten und geschätzten Auszeichnung. CONI unterstützt diese Initiative seit vielen Jahren, da sie das wahre Wesen des Sports zeigt, und heute mehr denn je, wenn es darum geht, sich die Werte Ethik, Respekt und Fairplay zu eigen zu machen."Der Sponsor der Auszeichnung ist weiterhin der Pharmakonzern Menarini Pharmaceutical Group, der schon im achten Jahr seinen Namen mit den von der Veranstaltung geförderten Werten Ethik und Fairplay verknüpft."Diese Ausgabe ist noch wichtiger als sonst, weil sie die Standhaftigkeit während der schwierigen Monate der Ausgangssperre von denjenigen würdigt, die sich erhoben und nie aufgegeben haben, und die dabei die Werte des Fair Play in ihrem täglichen Leben gezeigt haben," erklärte Ennio Troiano, Leiter Corporate Human Resources der Menarini Group."Die Menari-Group, deren Namen mit dieser Auszeichnung verknüpft wird, möchte in diesem Jahr ein Zeichen der Hoffnung setzen. Die gesunden und schönen Werte des Sports sollen alle inspirieren, insbesondere diejenigen, die hart gekämpft haben und versuchen, die Energie und Kraft zu finden, wieder neu anzufangen."Die Preisträger beim XXIV. International Fair Play Menarini Award:Joel Despaigne - "Fair Play" AwardLouis Van Gaal und Arrigo Sacchi - "A Lifetime of Sport" AwardAlessandro Campagna - "Stars of Sport" AwardManuel Poggiali - "Fair Play Life Model" AwardJosè Altafini und Zibgniew Boniek - "Sport and Life" AwardNadia und Elena Fanchini - "Social Values of Sport" AwardsFederica Dassù - "Promoting Sport" AwardGiancarlo Fisichella - "Fair Play and Solidarity" AwardBenedetta Pilato - "Model for the younger Generation" AwardDominik Paris - "Special Sustenium Energy and Heart" AwardAndrea Stella - "Sport beyond Sport" AwardDario Ronzulli - "Narrating Emotions" Award, m Gedenken an Franco Lauro ins Leben gerufenFNMOCeo und FNOPI - "Social and Civil Commitment" Award