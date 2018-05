Ankündigung der Gäste der 13. Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship

Tokio (ots/PRNewswire) - Die Hakuho Foundation, bei der es sich umeine rechtsfähige Stiftung von öffentlichem Interesse mit Sitz inTokio, Japan handelt, hat am 27. April eine Liste von Forschernveröffentlicht, die zur Teilnahme an der 13. Hakuho FoundationJapanese Research Fellowship eingeladen wurden.- Gäste:Nach einem strengen Auswahlverfahren wurden 15 Forscher ausBangladesh, Bulgarien, dem chinesischen Festland, Südkorea, Taiwan,der Türkei, der Ukraine und aus den USA ausgewählt. Es wurden vierForscher aus den Forschungsbereichen Japanische Sprache undJapanische Sprachausbildung sowie elf Forscher aus den BereichenJapanische Literatur und Japanische Kulturforschung ausgewählt.Weitere Informationen über die eingeladenen Forscher finden Sie inder Anlage.- Dauer des Stipendiums:1. September 2018 bis 31. August 2019(entweder langfristig (1 Jahr) oder kurzfristig (6 Monate))- Gastgeberorganisationen:Internationales Forschungszentrum für Japanologie (InternationalResearch Center for Japanese Studies)Institut für Japanische Sprache der Japan-Foundation, Urawa (TheJapan Foundation Japanese-Language Institute, Urawa)Universität von KyotoNationales Institut für Japanische Sprache und Sprachwissenschaften(National Institute for Japanese Language and Linguistics)Universität von OchanomizuUniversität von RitsumeikanTokioter Universität für ausländische Studien (Tokyo University ofForeign Studies)Universität von WasedaInformationen zur Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship:Durch das Programm der Hakuho Foundation werden führendeinternationale Forscher nach Japan eingeladen. Die Hakuho FoundationJapanese Research Fellowship lädt mit dem Ziel, die Grundlageninternationaler Forschungen über Japan zu stärken und das Verständnisüber Japan zu vertiefen, führende internationale Forscher aus denBereichen Japanische Sprache, Japanische Sprachausbildung, JapanischeLiteratur und Japanische Kultur ein, ihre Forschungen vor Ort zubetreiben. Detailliertere Informationen finden Sie auf der Websiteder Foundation.* Informationen zur Hakuho Foundation Japanese ResearchFellowship:https://www.hakuhofoundation.or.jp/en/program/* Liste der zur 13. Hakuho Foundation Japanese Research Fellowshipeingeladenen Forscher:https://www.hakuhofoundation.or.jp/en/program/invitees/newest/Anmeldezeitraum für die 14. Hakuho Foundation Japanese ResearchFellowship:8. Juni bis 31. Oktober 2018Die Hakuho Foundation ist eine rechtsfähige Stiftung vonöffentlichem Interesse mit Sitz in Tokio, Japan, die 1970 alsErinnerung an den 75. Jahrestag der Gründung der Hakuhodo Inc., einergroßen japanischen Werbefirma, etabliert wurde. Die Foundationverfolgt die Vision, die Entwicklung von Kindern durch sprachlicheAusdrucksfähigkeit zu fördern und unterstützt die Bildung von Kinderndurch Initiativen wie den Hakuho Award, die Hakuho Research Grand forChild Education, die Hakuho Foundation Japanese Research Fellowshipund das Hakuho Scheme for a Global Children's Japanese LanguageNetwork.URL: https://www.hakuhofoundation.or.jp/en/Pressekontakt:Scott MacdonaldHakuho Foundation Japanese Research Fellowship Secretariat (c/oe-side, Inc.)Tel.: +81-3-6435-8140Fax: +81-3-6435-8790E-Mail: ip-office@hakuhofoundation-ip.jpOriginal-Content von: Hakuho Foundation, übermittelt durch news aktuell