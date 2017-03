Ankündigung 16. März 2017: Französischer Präsidentschaftskandidat Macron und Außenminister Gabriel diskutieren an der Hertie School mit Philosoph Jürgen Habermas über die Zukunft Europas

Berlin (ots) - Am Abend des 16. März 2017 diskutieren derfranzösische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron undAußenminister Sigmar Gabriel an der Hertie School in Berlin mit demPhilosophen Jürgen Habermas über die Zukunft Europas. Helmut Anheierund Henrik Enderlein, Präsident und Vizepräsident der Hertie Schoolof Governance, werden die Veranstaltung eröffnen.Die Veranstaltung findet im Anschluss an Gespräche Macrons mitMitgliedern der Bundesregierung statt. Emmanuel Macron, der sich am23. April als Kandidat der von ihm neu gegründeten Partei "EnMarche!" den Franzosen zur Wahl stellt, vertritt einen klarpro-europäischen Kurs. Im Gespräch mit Außenminister Gabriel undJürgen Habermas wird es um die Zukunft der EU angesichts neuerinterner und externer Herausforderungen gehen.Gabriel, Macron, Habermas - Welche Zukunft für Europa?Diskussion an der Hertie School of Governanceam 16. März 2017, 17.30 - 18.30 Uhrim Auditorium Friedrichstraße, Friedrichstraße 180, 10117 BerlinPresseanmeldungMitglieder der Presse senden ihren Akkreditierungswunsch bitte perEmail an:CommunicationsHertie School of Governancepressoffice@hertie-school.orgBitte beachten Sie, dass wir nur eine begrenzte Anzahlinsbesondere von Kamerateams zulassen können. Sollten dieAkkreditierungswünsche das Platzangebot überschreiten, behalten wiruns eine Pooling-Lösung vor. Fotografen sind nur zu Anfang derVeranstaltung bis zum Beginn der Redebeiträge zugelassen.Die Hertie School of Governance ist eine staatlich anerkannte,private Hochschule mit Sitz in Berlin. Ihr Ziel ist es, herausragendqualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichenBereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaftvorzubereiten. Mit interdisziplinärer Forschung will die HertieSchool zudem die Diskussion über moderne Staatlichkeit voranbringenund den Austausch zwischen den Sektoren anregen. Die Hochschule wurdeEnde 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wirdseither maßgeblich von ihr getragen.Pressekontakt:Regine Kreitz, Head of Communications, Tel.: 030 / 259 219 113,Fax: 030 / 259 219 444, Email: pressoffice@hertie-school.orgOriginal-Content von: Hertie School of Governance, übermittelt durch news aktuell