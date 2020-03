Ankorstore: Neuer B2B-Marktplatz startet in Deutschland

Paris/Berlin (ots) -- Online-Plattform Ankorstore vernetzt Marken mit stationäremHandel- Start-up sichert sich sechs Millionen Euro in ersterFinanzierungsrunde- Mehr Effizienz und Flexibilität für traditionellen EinzelhandelAnkorstore, Online-Marktplatz für stationären Handel, gibt seinen offiziellenStart in Deutschland bekannt. Das in Frankreich von Nicolas d'Audiffret undNicolas Cohen, Gründer von A Little Market, Pierre-Louis Lacoste, ehemalsCountry- Manager bei Etsy, und Mathieu Alengrin, ehemaliger Head of Engineeringvon Vestiaire Collective, ins Leben gerufene Start-Up ermöglicht dieunkomplizierte Zusammenarbeit zwischen Herstellern aus ganz Europa undEinzelhändlern in Deutschland. Bereits einige Wochen nach dem Launch vonAnkorstore haben Global Founders Capital (GFC), Alven und Aglaé Ventures sechsMillionen Euro Investitionsvolumen zugesichert. Gerade GFC als Investmentfondvon Oliver Samwer, einem der Gründer von Zalando, ist dabei hervorzuheben.Ankorstore modernisiert den klassischen Offline-HandelAls Schnittstelle bietet Ankorstore die perfekte Lösung, die Distributionzwischen Marken und Einzelhändlern den heutigen Bedürfnissen anzupassen undverschafft damit insbesondere den stationären Händlern die Möglichkeit, demOnline-Handel die Stirn zu bieten. Die aktuell in Frankreich, Belgien, Spanienund Deutschland agierende Plattform vertreibt Marken von Herstellern aus ganzEuropa und zielt auf einen europäischen Markt von 2,2 Billionen Euro ab (Quelle:Insee)."Heutzutage ist es für einen Hersteller oder eine Marke kompliziert, ihreProdukte offline europaweit zu vertreiben, gleichzeitig ist es auch für denstationären Handel sehr schwierig, schnell eine Auswahl an unterschiedlichen undauthentischen Marken zu finden, um mit dem E-Commerce zu konkurrieren. MitAnkorstore wollen wir die B2C-Erfahrung, die der Endkunde beispielsweise vonZalando kennt, für Einzelhändler zugänglich machen, um an Effizienz undFlexibilität dazu zugewinnen", erklärt Mitbegründer Pierre-Louis Lacoste.Konkurrenzlose Vorteile in diesem SektorDas Ziel von Ankorstore ist, allein in Deutschland mehr als 800.000Einzelhändler anzusprechen. Ein riesiger Markt, der bereits mehrere MilliardenEuro umfasst. Um diesen zu erobern, bietet das Start-Up Einzelhändlern undMarken beispiellose Vorteile.Für Einzelhändler bedeutet dies:- Zugriff auf Tausende von Marken mit nur wenigen Klicks, 7 Tagedie Woche, 24 Stunden am Tag- Die Möglichkeit der Zahlung nach 60 Tagen- Ein geringer Mindestbestellwert, der das Testen der Produkteerlaubt, bevor sie in großen Mengen bestellt werden- Ständige Ergänzung von Funktionen, um Einzelhändlern diebestmöglichen Tools zur Verfügung zu stellenFür Marken, Hersteller und Designer bedeutet das:- Die Möglichkeit, Produkte mit wenigen Klicks an Geschäfte inganz Deutschland und Europa zu verkaufen- Zugang zu Tausenden von Retailern- Zahlung bei Lieferung, um Cashflow-Probleme zu vermeidenMehr als 3.000 aktive Einzelhändler und über 400 Marken haben Ankorstore in denersten Wochen seit dem Launch das Vertrauen ausgesprochen."Unser Ehrgeiz ist grenzenlos! Wir streben eine schnelle europäischeMarktführerschaft an, indem wir den Marken die bestmögliche Lösung anbieten,ihre Chancen zu vervielfachen, in ganz Deutschland und Europa vertrieben zuwerden. Die Einzelhändler werden unterstützt, indem wir ihnen ein vielfältigesProduktportfolio bieten, um dem Einfluss der E-Commerce- Giganten auf ihrGeschäft entgegenzuwirken", erläutert Pierre-Louis Lacoste, Mitbegründer vonAnkorstore.Pressekontakt:Mateusz WitjesMarket Launcher GermanyAnkorstoreTel.: +49 591 32383011E-Mail: mateuszw@ankorstore.comwww.ankorstore.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141879/4534799OTS: AnkorstoreOriginal-Content von: Ankorstore, übermittelt durch news aktuell