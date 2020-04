Anklage im NRW-Missbrauchsfall erhoben

Düsseldorf (ots) - Im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach und anderen Orten in Deutschland liegt jetzt die Anklage gegen Jörg L. vor. Dies bestätigte dessen Verteidiger der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Die Staatsanwaltschaft wirft dem 42-Jährigen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Er soll unter anderem seine eigene minderjährige Tochter in einem Zeitraum von mehr als einem Jahr in Dutzenden Fällen missbraucht haben. Bilder des Missbrauchs soll er in Chat-Gruppen verbreitet haben. Über die Zulassung der Anklage muss nun das Landgericht Köln entscheiden. Der Prozess in dem Missbrauchsverfahren startet voraussichtlich Anfang Juli.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4584392OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell