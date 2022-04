Ankerkraut-Gründer rufen nach Nestlé-Deal zur Mäßigung auf

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

HAMBURG (dpa-AFX) - Ankerkraut-Gründer Anne und Stefan Lemcke haben nach der umstrittenen Übernahme der Mehrheit ihres Gewürzunternehmens durch den Nahrungsmittelkonzern Nestle zur Mäßigung der Kritik aufgerufen. "Wir stehen als Marke von Beginn an für eine ganz besondere Kundennähe und einen engen Austausch mit unseren Fans", sagte das Gründerpaar am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb verschließe sich Ankerkraut auch jetzt nicht der Debatte. "Was wir nicht akzeptieren, sind Hass im Netz und Beleidigungen der Menschen, die bei Ankerkraut arbeiten", betonten beide. Sie räumten ein, dass die vor allem über die sozialen Medien verbreitete Kritik nicht spurlos an ihnen und den Beschäftigten vorbeigehe./klm/DP/men