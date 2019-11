Anke Schwitzer zur Vorsitzenden des NDR Rundfunkrats gewählt

Hamburg (ots) - Anke Schwitzer (66) aus Schleswig-Holstein wird neue Vorsitzendedes NDR Rundfunkrats. Das Gremium wählte sie am Freitag, 29. November, inHamburg zur Nachfolgerin von Dr. Cornelia Nenz. Der Vorsitz wechselt gemäßNDR-Staatsvertrag alle 15 Monate in der Reihenfolge Hamburg,Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, in diesem Fall zum1. Dezember 2019.Anke Schwitzer ist entsandt vom CDU-Landesverband Schleswig-Holstein. Nach ihrerAusbildung war die Diplomfinanzwirtin bei verschiedenen Finanzämtern inSchleswig-Holstein tätig. 2001 bis zu ihrem Ruhestand 2016 war sie Vorsitzendedes dbb - beamtenbund und tarifunion - Schleswig-Holstein. Sie war bis 2012ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht und OberverwaltungsgerichtSchleswig-Holstein. Seit 2012 gehört sie dem NDR Rundfunkrat an.Zur 1. stellvertretenden Vorsitzenden wurde Ute Schwiegershausen (59) von denUnternehmerverbänden Niedersachsen e. V. gewählt. Dr. Günter Hörmann (69) vonder Verbraucherzentrale Hamburg ist künftig 2. stellvertretender Vorsitzender.Dr. Cornelia Nenz (69) vom Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. wird demRundfunkratsvorstand künftig als 3. Stellvertreterin angehören.Anke Schwitzer: "Die große Stärke des NDR liegt in seiner Verankerung in denRegionen. Der NDR ist gerade auch wegen seiner Landesfunkhäuser in den viernorddeutschen Bundesländern nah bei den Menschen. Die Vielfalt des Nordens imProgramm in zeitgemäßer Form und Qualität abzubilden, bleibt angesichts derschwieriger werdenden finanziellen Situation eine Herausforderung. DerRundfunkrat wird die NDR Geschäftsleitung konstruktiv begleiten und sich für dienotwendigen Rahmenbedingungen einsetzen, damit der NDR auch im medialen Wandelseinen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen kann."Der Rundfunkrat stimmte in seiner Sitzung am Freitag des Weiteren demWirtschaftsplan 2020 des NDR zu. Außerdem informierte sich der Rundfunkrat überdie Maßnahmen zur Nachhaltigkeit im NDR.In der Sitzung bedankte sich der Rundfunkrat bei Intendant Lutz Marmor undVerwaltungsdirektorin Angela Böckler, die in den Ruhestand gehen werden, für ihrlangjähriges, erfolgreiches Wirken und die konstruktive Zusammenarbeit.Die derzeitige Vorsitzende, Dr. Cornelia Nenz, begrüßte ausdrücklich dieSolidarität des NDR gegenüber allen Journalistinnen und Journalisten, dieDrohungen, Angriffen und Todesgefahr ausgesetzt sind.Der NDR Rundfunkrat ist ehrenamtlich tätig. In ihm sind in repräsentativer Weisebedeutsame gesellschaftliche, weltanschauliche und politische Organisationen undGruppen aus den vier NDR-Staatsvertragsländern vertreten. Der Rundfunkratüberwacht die Einhaltung der Programmanforderungen und berät den Intendanten inallgemeinen Programmangelegenheiten. Zu den gesetzlich festgelegten Aufgaben desGremiums gehören u.a. die Wahl und Abberufung des Intendanten bzw. derIntendantin und des Stellvertretenden Intendanten bzw. der StellvertretendenIntendantin ebenso wie die Wahl und Abberufung des Verwaltungsrats. DemRundfunkrat obliegt die Genehmigung des jährlichen Wirtschaftsplans und desJahresabschlusses. Aus den Mitgliedern der jeweiligen Bundesländer sind die vierLandesrundfunkräte zusammengesetzt.Die vollständige Liste aller Rundfunkratsmitglieder im Internet unterhttp://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/rundfunkrat/Pressefoto: ARD-Foto.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationFrank JahnTel.: 040 / 4156-2301Mail: f.jahn@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4454682OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell