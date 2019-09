Anke Mai wird neue SWR Programmdirektorin Kultur (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Baden-Baden. Anke Mai (53) wird ab 1. Februar 2020 dieProgrammdirektion Kultur beim Südwestrundfunk (SWR) leiten. DerRundfunkrat hat bei seiner Sitzung am Freitag, 27. September 2019, inBaden-Baden dem Personalvorschlag von SWR Intendant Kai Gniffkezugestimmt. Anke Mai, die derzeit als Hauptabteilungsleiterin dentrimedialen Programmbereich Kultur im Bayerischen Rundfunk (BR)leitet, folgt auf Gerold Hug, der zum 31. Januar 2020 in denRuhestand geht. Die multimediale Programmdirektion Kulturverantwortet das Hörfunkprogramm SWR3, die jungen Formate DASDING undfunk sowie den Bereich SWR Online. Zudem gehören SWR2 und diemultimedialen Bereiche Literatur, Musik, Wissen und Bildung zurDirektion. Außerdem ist sie zuständig für die Klangkörper undFestivals des SWR.Kai Gniffke: Herausragende Journalistin und Medienmanagerin SWRIntendant Kai Gniffke: "Der SWR und die gesamte ARD stehen auch inZukunft vor der großen Herausforderung, allen Menschen etwasanzubieten - den Jüngeren, die sich überwiegend auf Plattformen undApps bewegen, wie den Nutzerinnen und Nutzern, die weiterhinklassische lineare Programme nutzen. Dafür werden wir uns noch weiterverändern müssen. Anke Mai kommt aus einem Haus, das auchVeränderungsprozesse dieser Art bereits erfolgreich umgesetzt hat.Mit Ihren herausragenden Fähigkeiten als Journalistin wie alsMedienmanagerin hat sie zu deren Gelingen beigetragen. Ihrerfolgsorientierter wie wertschätzender Führungsstil und ihranalytischer Blick auf den SWR von außen sind wesentliche Qualitäten,um den SWR gemeinschaftlich und erfolgreich in die digitale Zukunftzu begleiten."Biografie Anke MaiAnke Mai ist am 21. Dezember1965 in Karlsruhe geboren. Siestudierte Neuere Deutsche Literatur, Amerikanische Kulturgeschichteund Kommunikationswissenschaften. Ab 1993 hat sie als Korrespondentinim ARD-Studio Südosteuropa von den Kriegen im ehemaligen Jugoslawienberichtet, 1997 bis 2003 hat sie zudem das Studio geleitet. Späterhat sie als Korrespondentin aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtetund dort auch die stellvertretende Studioleitung des BR-Teamsübernommen. Für ihre Arbeit wurde Anke Mai mehrfach ausgezeichnet:Sie erhielt den Kurt-Magnus-Preis sowie den Robert GeisendörferPreis. Ab 2007 leitete sie den Bereich Zentrale Planung undKoordination Hörfunk im BR und betreute zahlreiche große Kultur- undKlassik-Projekte. Seit April 2016 leitet Anke Mai den neu gestaltetenProgrammbereich Kultur, der medienübergreifend aufgestellt ist und zudem u. a. renommierte Formate wie "quer" gehören.Wegweisende Projekte für die ARD angestoßen Anke Mai habe einemedienübergreifende, thematische Planung der Kulturthemen im BRaufgebaut und vorangetrieben, so Kai Gniffke. Im Rahmen diesesVeränderungsprozesses habe sie auch für die ARD wegweisende Projekteangestoßen, um insbesondere im digitalen Bereich neue Zielgruppen füröffentlich-rechtliche Kulturinhalte zu erschließen.Ebenfalls zugestimmt hat der Rundfunkrat der Berufung von ClemensBratzler zum neuen SWR Prorammdirektor Information (Siehe gesondertePressemeldung).BildmaterialFotos finden Sie auf http://x.swr.de/s/ankemai und überwww.ARD-foto.de.Pressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell