Anke Fischer-Appelt und Barbara Wiewer verlassen die WDRmg

Köln (ots) - Mit der Verkleinerung der Geschäftsleitungsebeneschafft die WDR mediagroup (WDRmg) weitere wichtige Voraussetzungenfür die Neuausrichtung, die im September letzten Jahres angekündigtwurde. Die beiden Geschäftsleiterinnen Anke Fischer-Appelt undBarbara Wiewer werden das Unternehmen verlassen.Anke Fischer-Appelt (45) war seit Juli 2008 als Prokuristin undMitglied der Geschäftsleitung der WDRmg für operative Fragen,insbesondere die Bereiche Personal und Recht, verantwortlich. Sieverlässt das Unternehmen, um als Rechtsanwältin und Lehrbeauftragtezu arbeiten. Fischer-Appelt kam 2002 als Volljuristin zur WDRmg undübernahm 2005 die Stabsstelle Recht und Lizenzen. Nebenamtlich warsie auch als Prokuristin der Produktionsfirma Colonia Media tätig.Zuvor war sie seit 2001 als Volljuristin im Justiziariat desWestdeutschen Rundfunks beschäftigt.Barbara Wiewer (48) übernahm im April 2009 die GeschäftsleitungMarketing und Vertrieb bei der WDRmg. Vor dem Hintergrundunterschiedlicher Auffassungen zur zukünftigen strategischenAusrichtung der WDRmg hat man sich in beiderseitigem Einvernehmengetrennt. Wiewer startete bei der WDRmg 2004 als Marketingdirektorin.Weitere berufliche Stationen der Betriebswirtin waren die ARD-WerbungSALES & SERVICES GmbH (Gruppenleiterin Radiomarketing), IPDeutschland (Gruppenleiterin TV-Marketing/RTL2) sowie die WiesbadenerAgentur HMS Carat (Mediaplanung).Bis zum Abschluss des Prozesses zur Neuausrichtung werden dieAufgabengebiete kommissarisch intern betreut. So übernehmen diebeiden Geschäftsführer Michael Loeb und Frank Nielebock denGeschäftsbereich Personal und Recht, Tobias Lammert (40), seit 1.Januar 2016 Sales Director Digital Services bei der WDRmg, leitetkommissarisch den Geschäftsbereich Marketing und Vertrieb. Lammertkam von der Comevis GmbH, wo er als Mitglied der Geschäftsleitungarbeitete. Zuvor war er bei der ARD & ZDF Fernsehwerbung GmbH(Verkaufsdirektor) und bei RTL Interactive (Marketingmanager)beschäftigt.Michael Loeb, Sprecher der Geschäftsführung der WDRmg: "Wirverlieren mit Anke Fischer-Appelt und Barbara Wiewer zwei langjährigeMitarbeiterinnen, die vor allem in der Geschäftsleitung dasUnternehmen wesentlich mitgeprägt haben. Wir wünschen AnkeFischer-Appelt und Barbara Wiewer für die Zukunft alles Gute."Die WDR mediagroup (WDRmg) ist die kommerzielleTochtergesellschaft des Westdeutschen Rundfunks (WDR) mit Sitz inKöln. Als innovativer Dienstleister rund um Medieninhalte bietet dasUnternehmen eine 360-Grad-Vermarktung der hochwertigen WDR-Programmesowie der Angebote weiterer Partner auf allen Verbreitungswegen undPlattformen mit den Schwerpunkten Inhaltverwertung undWerbezeitenvermarktung.Pressekontakt:Claudia ScheibelLeiterin UnternehmenskommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49(0)221 2035-127claudia.scheibel@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.com