Je später der Montag, desto schöner die Show: Klaas Heufer-Umlaufpräsentiert ab 17. September neue Folgen von "Late Night Berlin" -direkt aus Potsdam. Zurück aus der Sommerpause spricht KlaasHeufer-Umlauf immer montags, um 23:10 Uhr auf ProSieben über dieThemen, die Deutschland, die Welt und ihn bewegen - von Popkulturüber Politik bis hin zu Musik, Sport, Gesellschaft und Medien. Auchin der neuen Staffel bleibt die "Late Night Berlin"-Bühne die Adressefür nationale und internationale Musik-Acts. Die Show der tausendFacetten begrüßt die Frau der tausend Gesichter: Anke Engelke nimmtnach der Sommerpause bei Klaas Heufer-Umlauf auf dem Sofa Platz.Noch mehr Late Night für DeutschlandProSieben erhöht die Late-Night-Dosis: Zusätzlich zum Montag wirdKlaas Heufer-Umlauf ab 18. Oktober vier Mal immer donnerstags direktim Anschluss an "The Voice of Germany" mit "Late Night Berlin" aufSendung gehen."Late Night Berlin" - ab 17. September, immer montags, 23:10 Uhrund ab 18. Oktober, zusätzlich vier Ausgaben donnerstags, 22:40 Uhrauf ProSieben