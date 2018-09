Anke Engelke empfindet die Pubertät als die ätzendste Zeit im Leben (FOTO)

Hamburg (ots) -Anke Engelke, 52, kritisiert den Druck, der heute auf Jugendlichenlastet. Die Schauspielerin und Moderatorin ist mit dem Film "Dasschönste Mädchen der Welt" ab dem 6. September im Kino zu sehen.Darin spielt sie die Mutter eines pubertierenden Jungen, der wegenseiner großen Nase gemobbt wird. Kein Einzelfall, wie Engelke, selbstMutter von drei Kindern, weiß. Die Pubertät sei "die ätzendste Zeitim Leben", sagte Engelke in einem Gespräch mit der ZeitschriftBRIGITTE WOMAN (Ausgabe 10/2018, ab heute im Handel). "Es ist nichtschön, den eigenen Körper und die eigenen Gefühle nicht zu verstehen.Aber am schlimmsten ist es für die Jugendlichen selbst, weil sie sichdas Leben gegenseitig zur Hölle machen", so die Schauspielerin. Wennman sie fragen würde, ob sie nochmal 15 sein wolle, aber im Jahr2018, da würde sie "aber dankend ablehnen", sagte Engelke. ImVergleich zu früher laste "viel mehr Druck auf den Jugendlichen, vorallem auf den Mädchen. Die sehen alle aus wie kleine Frauen. Ichbeobachte immer Schüler in der Bahn: Die sind wahnsinnigaufgebrezelt, extraenge Jeans und ganz auf sexy gemacht. Wie früh dasjetzt losgeht, dass die zehn-, elf-, zwölfjährigen Mädchen posen wieErwachsene und alle "Germany's Next Topmodel" schauen."Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbHPR/Kommunikation BRIGITTE WOMANTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 55 50E-Mail: kieserg.tamara@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Brigitte Woman, übermittelt durch news aktuell